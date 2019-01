Patricio Pron gana el Premio Alfaguara con una novela sobre la "generación Tinder"

Un jurado presidido por Juan José Millás ha concedido el Premio Alfaguara de Novela a Patricio Pron por la obra Mañana tendremos otros nombres. El anuncio se ha realizado en Madrid tras la deliberación que han celebrado los escritores Jorge Fernández Díaz (Argentina) y Manuel Vilas (España), la editora Gunilla Sondell (Suecia), la directora de la librería Oletvm de Valladolid, Estrella García (España), y Pilar Reyes (con voz pero sin voto), directora editorial de Alfaguara.

Mañana tendremos otros nombres es unanovela ambientada en una gran urbe y que se vuelca en la historia de una pareja que se separa tras cuatro años de convivencia. Ella, arquitecto, tiene miedo de hacer proyectos de futuro; él, escritor de ensayos, queda desconcertado. Es, según el jurado, una novela íntima y simbólica que aborda lo sentimental desde una perspectiva sociológica, de la cual el jurado destacó como una "fascinante autopsia de una ruptura amorosa". Un texto sutil y sabio, en palabras textuales del acta.

"Esta historia surgió de experiencias comunes, que he visto a mi alrededor: de chicos y chicas que regresaban al mercado de la soltería, descubriendo que las formas en que se entablaba contacto con una pareja había cambiado por completo", explicó el autor nacido en Argentina para iluminar el amor como tema para escenificar los cambios en las formas de vivir. Desde Tinder y la elección de una pareja "mediada por un algoritmo" hasta el cambio en la forma de comprender el mundo.

"Estamos redefiniendo la forma en que nos relacionamos los hombres y las mujeres. La incertidumbre es un tema en el que es necesario escribir. Me interesa la literatura que en lugar de evitar etas preguntas, busca pensar en ellas ", comentó el escritor nacido en Argentina radicado en Madrid, quien además agregó que esta es la primera novela en la que habla abiertamente del presente. "Sólo tenemos el presente y para mí era importante darme esa licencia".

Un premio con ausencia

El fallo del premio de Alfaguara, que se realiza tras una comida, ha estado envuelto en una bruma de abatimiento, debido a la ausencia manifiesta del director literario del Grupo, Claudio López Lamadrid, quien falleció hace ya casi dos semanas de un infarto cerebral, a los 59 años. La repentina muerte del editor aún deja trazas de desconcierto y tristeza entre autores, editores, periodistas y miembros del conglomerado editorial.

"El Premio Alfaguara es una celebración: la de un ganador y la de una lengua creativa, un libro que circule en todos los países de nuestra lengua común", comentó Nuria Cabutí, consejera delegada de Penguin Random House Grupo Editorial, en el inicio de su intervención durante la ceremonia. "Sin embargo, este año se ha ensombrecido por las noticias que han ensombrecido el nombre del libro. Claudio López Lamadrid puso todas sus energías en acercar las obras de la literatura escrita en castellano", comentó antes de anunciar que esta edición del premio estaría dedicado a su memoria.

En esta convocatoria se han recibido 767 manuscritos, de los cuales 313 han sido remitidos desde España, 155 desde Argentina, 104 desde México, 93 desde Colombia, 41 desde Estados Unidos, 33 desde Chile, 19 desde Perú y 9 desde Uruguay. Si el año pasado acudió Pedro Sánchez, cuando no soñaba con llegar a la Moncloa por la vía de una moción de censura, este año se mantuvo una lista de invitados políticos algo más reducida en la que figuraron el ministro de Cultura y Deporte, José Guirao, así como el diputado Felisuco Álvarez, de Ciudadanos.

Patricio Pron, un autor sólido

Cuando publicó El espíritu de mis padres sigue subiendo en la lluvia (Literatura Random House), una novela autobiográfica en la que desnudó su historia de hijo de activistas políticos durante la dictadura argentina, Patricio Pron llegó a plantearse si no era el momento de dejar la literatura. Pero no lo hizo. Continuó escribiendo, eso sí: con un pie fuera de su propia vida. Los que siguieron a aquella novela fueron libros dispuestos a meterse en problemas, a no evitar los lugares complejos de la literatura, pero en los que algo parece deliberadamente analítico y racional. Y éste parece responder a esa necesidad.

Sus libros proponen temas de reflexión y efectividad literaria. Escritos con elegancia e inteligencia, destacan en su obra libros como No derrames tus lágrimas por nadie que viva en estas calles que dialoga con el ensayo El libro tachado, publicado por Turner y en el que Patricio Pron levantó un mapa de esa literatura extraviada, censurada, enloquecida o apartada. La literatura es el punto de partida y llegada de su obra, no sólo por la reflexión sobre su práctica sino también en la dinámica de sus estructuras y posibilidades.

Historia de un Premio

Con éste, se cumple el segundo año en el que Premio Alfaguara de Novela se entrega enenero y no en el mes de marzo, como normalmente se había hecho hasta ahora. Creado 1965, un año después del nacimiento del sello Alfaguara -que ahora pertenece a Penguin Random House-, el premio literario fue relanzado en 1998 por el periodista y escritor Juan Cruz, que ocupó la dirección literaria del sello editorial entre 1992 y 1998. Su ediciones pasadas más recientes, la del vigésimo aniversario y la siguiente, fueron concedidas al español Ray Loriga y al mexicano Jorge Volpi.

Desde su primera edición tras el relanzamiento han presidido el Premio Alfaguara de novela Carlos Fuentes, Eduardo Mendoza, Alfredo Bryce Echenique, Antonio Muñoz Molina, Jorge Semprún, Luis Mateo Díez, José Saramago, José Manuel Caballero Bonald, Ángeles Mastretta, Mario Vargas Llosa, Sergio Ramírez, Luis Goytisolo, Manuel Vicent, Bernardo Atxaga, Rosa Montero, Manuel Rivas, Laura Restrepo, Javier Cercas, Carme Riera y Elena Poniatowska.