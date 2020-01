Antonio Banderas gana el premio Goya a mejor actor protagonista por 'Dolor y gloria'

Antonio Banderas ha ganado el premio Goya a mejor actor protagonista. Los galardones más relevantes del cine español, que otorga la Academia de Cine, han destacado el trabajo del actor malagueño en 'Dolor y gloria', la última película de Pedro Almovódar que va directa a los Oscar 2020, y que se ha hecho con el 'cabezón' a mejor película.

Era el favorito de los premios Goya 2020 y, finalmente, se ha impuesto a otros rostros como los de Antonio de la Torre, por 'La trinchera infinita'; Karra Elejalde, por 'Mientras dure la guerra'; y Luis Tosar, por 'Quien a hierro mata'.

Banderas ha tenido especiales palabras para Almodóvar, asegurando que "nunca" ha tenido la oportunidad de conocer a un cineasta, en particular, y un artista, en general, "con la lealtad" que le tiene a su cine. "Nunca jamás te has traicionado por nada. He aprendido mucho de ti", le ha dicho.

De momento, 'Dolor y gloria' se consolida como la mejor película en cuanto a cine español se refiere, según la Academia de Cine y la crítica internacional, al recibir nominaciones en los principales certámenes del séptimo arte como los premios Oscar y los Globos de Oro, así como ser consideradala mejor película de 2019 por 'The New York Times'.

A los Globos de Oro, que entregó la Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood el pasado día 6 de enero, el último filme del manchego estaba nominado en las categorías de mejor película en lengua extranjera y a la de mejor actor protagonista, trabajo desempeñado por Banderas. Sin embargo, en aquella ocasión, se fueron de vacío.

Antonio Banderas, nominado a los Oscar

Tan solo unas semanas después, el pasado día 13 de enero, la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de Hollywood sorprendía con el anuncio de los nominados a los premios Oscar 2020, a los que acudirán tanto 'Dolor y gloria' (como candidata a mejor película extranjera) como Antonio Banderas (como protagonista).

Banderas no es el favorito en las quinielas, ya que tiene una dura competencia con actores como Joaquin Phoenix, por 'Joker'; Adam Driver, por 'Historia de un matrimonio'; Leonardo DiCaprio, por 'Érase una vez... en Hollywood'; y Jonathan Pryce, por 'Los dos papas'.

En el momento en el que se conocieron las nominaciones a las 'estatuillas', Banderas aseguró: "Es complicado ganar, pero el premio consiste básicamente en esa nominación y en la importancia que tiene para nuestra cinematografía".