Amazon podría finalizar su relación con Woody Allen

Las acusaciones contra Woody Allen por las denuncias de violación de su hija adoptiva Dylan Farrow no son nuevas, pero sí lo es la reacción de muchas estrellas de Hollywood, que esta vez han decidido desmarcarse. Nathalie Portman, Mira Sorvino, Reene Witherspoon, Shonda Rhimes, Nina Shaw, America Ferrera, Tracey Ellis Ross y sobre todo Ophra Winfrey han condenado al cineasta luego de que Farrow ofreciera sus declaraciones en la cadena CBS hace ya unos días. Hasta Kate Winslet, protagonista de Wonder Will, ha dicho este lunes que lamenta las "malas decisiones" que tomó al haber trabajado con ciertos cineastas". Alec Baldwin fue el único que defendió a Allen y criticó a quienes repudian haber trabajado con él.

Sin embargo, lo que hasta ahora se había limitado a un posicionamiento público, podría adquirir ahora consecuencias concretas. Según publica The New York Times, esta situación podría afectar a Un día lluvioso en Nueva York, la película que el cineasta está por terminar de rodar, y que, hasta ahora, sería financiada distribuida por Amazon. "La compañía no ha tomado ninguna decisión sobre el futuro de la película, pero Amazon está teniendo serias conversaciones sobre el fin de su relación con Allen, que podría dejar la película sin distribución, de acuerdo con dos personas informadas sobre el asunto que hablaron bajo condición de anonimato, ya que Amazon tiene obligaciones contractuales con Allen y la película, señaló una de estas personas", revelaba el diario.

Tras la entrevista televisiva en la que era acusado una vez más por su hija, Woody Allen respondió con una breve declaración en la que asegura está que se usando "cínicamente" la situación actual para repetir una "acusación desacreditada". Allen fue bastante más específico: “Nunca abusé sexualmente de mi hija, como ya concluyeron todas las investigaciones que se realizaron hace 25 años", afirma Allen, quien asegura además que la familia Farrow se está aprovechando de la oportunidad creada por el movimiento de denuncias de acoso sexual para volver a sacar a la luz la acusación. La joven, que ahora tiene 32 años, está casada y tiene una hija de 16 meses, se mostró firme en la entrevista emitida por el programa CBS This morning. "Quiero mostrar mi rostro y contar mi historia", dijo Dylan, que detalló cómo su padre abusó de ella.