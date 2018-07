Aitor Gabilondo: “Con Patria comencé adaptando un libro y ahora estoy adaptando un fenómeno”

Es el libro del año desde hace dos. Con Patria (Tusquets, 2016) Fernando Aramburu construyó un relato total de la tragedia vasca. La gran novela sobre ETA para unos, un libro con bemoles para otros. Sea como sea, esta ficción del donostiarra sobrepasa las 25 ediciones y llega ahora al formato audiovisual con la adaptación que ha hecho el escritor y guionista Aitor Gabilondo para la cadena HBO. La confitura de las series.

“Con Patria, comencé adaptando un libro y ahora estoy adaptando un fenómeno”, dice Gabilondo ante un grupo de editores durante la tercera edición del Foro Barcelona Edita, donde habló sobre la naturaleza dual que comparten una novela y un guion. En algunos puntos coinciden y en otros se repelen. “Para adaptar una novela a una serie, necesitas historias dramatizadas, con personajes, más que aquellas de prosa literaria. Patria es un caso raro, está a caballo entre la trama y la idea”, asegura.

"Una serie tiene que funcionar en sí misma, no para los que se han leído el libro. Hay que respetar su espíritu, pero se trata de cosas diferentes", dice el guionista y productor de televisión. Gabilondo cuenta con una larga trayectoria profesional. Ha participado en innumerables proyectos (Periodistas, El Comisario, Cazadores de hombreso o El síndrome) y ha sido creador de éxitos como El Príncipeo Allí Abajo.

Tras su etapa profesional en Plano a Plano, en 2017 creó Alea Media, una productora de autor, cuyo único objetivo es generar una producción audiovisual de calidad. Se trata, sin duda, de galones suficientes para adaptar Patria, que será la primera serie de HBO España. Proximamente estrenará en Mediaset Vivir sin permiso, drama familiar protagonizado por José Coronadoy Álex González

La tarea no es del todo sencilla. A lo largo de más de 500 páginas, Fernando Aramburu cuenta la vida de dos familias de Guipúzcoa separadas por la enorme grieta que ETA ocasiona en sus vidas. Una novela compleja, incómoda, un espejo en el que algunos lectores dicen no sentirse reflejados –muchos lectores vascos lo afirman- y en el que otros, sencillamente, preferirían no verse retratados. Sin duda, la próxima adaptación televisiva alargará todavía más la presencia mediática de este libro.

¿Afecta la televisión televisiva a la naturaleza de las novelas? Gabilondo se cierra en banda: "La existencia de las series no hará desaparecer las novelas. Son dos formas distintas de ocio". La novela de Aramburu, que aborda los años más conflictivos y sangrientos de la banda terrorista ETA, fue publicada en septiembre del año 2016. A comienzos de 2017, la novela había alcanzado las nueve ediciones, vendido cerca de unos 100.000 ejemplares y el autor recibió meses después el Premio Nacional de Narrativa. Además, ha vendido los derechos para una serie de televisión en HBO.