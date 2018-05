El Nobel de Literatura no se entregará este año por los escándalos de abusos sexuales

La Academia Sueca ha anunciado este viernes que no se entregará el Premio Nobel de Literatura este año y que el fallo se aplazará a 2019.

La decisión ha sido adoptada tras la polémica surgida con las denuncias por acoso sexual del marido de una de las integrantes de la entidad, que ha llevado a una serie de miembros de la junta a abandonar la institución.

La academia motivó la decisión por la pérdida de "confianza" del mundo exterior en la propia institución, debido a la crisis que ha provocado la renuncia de ocho de sus dieciocho miembros.

La Fundación ha admitido que el premio Nobel debería ser entregado cada año pero ha recordado que las decisiones sobre los galardones han sido aplazadas en varias ocasiones durante la historia de los premios.

"Una de las circunstancias que puede justificar una excepción es una situación tan grave en la que la institución que galardona que la decisión de conceder el premio no sería percibida como creíble", ha informado la institución.

The Nobel Prize in Literature 2018 has been postponed. The Nobel Foundation supports the Swedish Academy’s decision. Press release: https://t.co/eayNN3YgYv