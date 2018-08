La Academia de Cine se reunirá con los exhibidores para definir el precios de las entradas

El presidente de la Academia de Cine, Mariano Barroso, ha anunciado una próxima reunión con exhibidores para "contrastar datos" sobre una posible bajada del precio de las entradas de los cines tras la reducción del IVA al 10%.

Barroso ha señalado que, según las cifras que maneja la propia institución, esa bajada "se ha estado produciendo". El anuncio de la reunión coincide también con el hecho este mismo jueves 23 de agosto por el ministro de Cultura y Deporte, José Guirao, quien mantendrá un encuentro con este sector para abordar la repercusión de la bajada del IVA en las entradas.

Barroso también ha puesto el foco en la importancia de que no se produzcan "agravios comparativos" entre una ciudad u otra en los precios finales

"Hacemos cine para los espectadores y no queremos que tengan la sensación de que no se les favorece", ha reiterado Guirao, quien ha añadido además que lo importante es que la bajada del IVA recaiga en los espectadores y no en los exhibidores, tal y como se habían comprometido.

"Agravios comparativos"

Barroso también ha puesto el foco en la importancia de que no se produzcan "agravios comparativos" entre una ciudad u otra en los precios finales debido a una distinta aplicación de esta reducción en los tipos impositivos.