17 camiones y más de 10 horas de montaje: lo que se esconde detrás de Disney On Ice

Cuando pensamos en Disney, muchos de nosotros evocamos recuerdos de nuestra infancia: los clásicos personajes de Mickey Mouse, las princesas, las aventuras fantásticas de Toy Story, Frozen, Vaiana, o la emotiva historia de Encanto. Pero, ¿alguna vez te has preguntado qué hay detrás de la magia de un espectáculo como Disney On Ice? Para conocer más sobre cómo se hace realidad este impresionante espectáculo sobre hielo, Nico Renna, CEO de Proactiv Entertainment y la empresa promotora de Disney On Ice en España, con su experiencia y visión, nos cuenta todo lo que implica esta maravillosa experiencia que, este año, celebra los 100 años de Disney.

"Este año tenemos una gran novedad", comienza Nico Renna, "y es que, por primera vez, los personajes de Encanto llegan a Disney On Ice en España. La familia Madrigal, esa que tanto ha calado en el corazón de los españoles, va a ser uno de los grandes protagonistas de la edición de este año". Renna destaca que Encanto es una película que celebra la unión familiar, el valor de las festividades y, sobre todo, la importancia de las reuniones familiares, elementos que resuenan fuertemente con el público español. Esta incorporación no solo es un guiño a los amantes de la película, sino también una oportunidad para representar de una manera única el amor y la magia de la familia.

Pero, además de Encanto, este espectáculo también incluirá escenas renovadas de clásicos como Buscando a Nemo, Toy Story, Frozen y Vaiana. "A pesar de que estas películas ya han estado presentes en ediciones pasadas, este año las presentamos con una puesta en escena totalmente renovada, con nuevos efectos visuales que sin duda sorprenderán a grandes y pequeños". Hay que tener en cuenta el gran guiño a las princesas Disney, con una parte del espectáculo dedicado a todas ellas.

La respuesta del público en ciudades como Madrid y Barcelona ha sido abrumadora. "La acogida ha sido maravillosa. De hecho, hemos tenido que ampliar funciones en ambas ciudades debido a la gran demanda", comenta Renna. Esto, según el CEO de Proactiv Entertainment, demuestra que Disney sigue siendo una marca que conecta profundamente con las familias españolas y que la magia que transmite el espectáculo sobre hielo sigue vigente temporada tras temporada.

"Es un espectáculo que toca las fibras de todos los públicos, tanto de los adultos, que sienten nostalgia de las películas que crecieron viendo, como de los más pequeños, que se sumergen por completo en las aventuras de los personajes. La clave está en esa mezcla de emociones y en la calidad del espectáculo, que va mucho más allá de lo que la gente espera de un show sobre hielo", explica.

Un viaje de 100 años: la evolución de Disney On Ice desde su primera edición

Cuando le preguntamos sobre cómo ha evolucionado Disney On Ice desde su debut en 1981, Renna sonríe y responde: "La evolución ha sido espectacular. Desde sus inicios como Walt Disney's World on Ice, el espectáculo ha crecido enormemente, adaptándose tanto a las nuevas generaciones como a las nuevas películas que Disney va lanzando. Cada edición es un reflejo de lo que está pasando en el universo Disney en ese momento."

Este año, Disney On Ice tiene un toque especial, ya que celebra los 100 años de Disney. "Por eso hemos hecho una apuesta por incorporar más personajes que nunca, y hemos llevado la producción a un nivel superior. Este 2025, la escenografía, la iluminación y los efectos especiales no tienen nada que ver con lo que se hacía antes. Es un espectáculo más moderno, con una experiencia sensorial que es realmente impactante", nos cuenta Renna.

Una de las sorpresas de este año es la inclusión de Marta Caballero, una joven patinadora madrileña, quien se ha convertido en parte del elenco de Mickey y sus amigos. Renna destaca que Marta es una de las grandes promesas del patinaje artístico español y su participación en Disney On Ice no solo representa un reconocimiento a su talento, sino también una forma de fortalecer la conexión con el público local.

"Marta comenzó a patinar a los 7 años y ya tiene una amplia trayectoria. Ha interpretado a personajes como Ariel, de La Sirenita, y este año, es la encargada de dar vida a Mirabel de Encanto en el espectáculo. Es un honor para nosotros contar con ella en el elenco, ya que su talento y dedicación son un reflejo de la calidad que buscamos en nuestros patinadores", afirma Renna con orgullo.

La magia del hielo: el proceso detrás de la selección y el entrenamiento de los patinadores

Uno de los aspectos más impresionantes de Disney On Ice es el nivel de patinaje artístico que vemos en cada función. Renna nos cuenta que los patinadores son seleccionados a través de audiciones internacionales, buscando no solo habilidad técnica, sino también una gran capacidad expresiva. "Queremos que cada patinador no solo sea un buen atleta, sino también un buen actor, porque aquí no se trata solo de hacer piruetas, sino de contar una historia a través del hielo", explica.

El entrenamiento para un espectáculo de este nivel es intenso y riguroso. Los patinadores entrenan durante meses con coreógrafos y entrenadores especializados, perfeccionando sus movimientos y aprendiendo a combinar la destreza en el hielo con la interpretación teatral. "Es un proceso largo, pero el resultado vale la pena", afirma Renna. "Los patinadores realmente se convierten en los personajes que interpretan".

Detrás de la grandiosidad de un espectáculo como Disney On Ice hay un trabajo logístico impresionante. "La producción es una máquina bien aceitada. El montaje del espectáculo lleva aproximadamente 10 horas y se realiza con un equipo de más de 100 personas. Desde los técnicos, los vestuaristas, hasta el personal de producción y los patinadores, todos trabajamos juntos para hacer que todo funcione a la perfección", explica Renna.

El espectáculo se transporta en 17 camiones, lo que implica una gran planificación y coordinación. "El montaje y desmontaje es muy rápido, pero requiere un esfuerzo coordinado. Cada miembro del equipo tiene que conocer perfectamente su rol para que el show se lleve a cabo sin contratiempos", dice Renna.

El reto de llevar Disney On Ice por todo el mundo

Una de las mayores dificultades que enfrenta el equipo de Disney On Ice es adaptar la producción a cada ciudad y recinto. "El principal reto es ajustar el escenario y la pista de hielo a los diferentes espacios. Cada ciudad y cada recinto tiene características únicas, por lo que se necesita una planificación meticulosa para garantizar que la experiencia sea la misma, sin importar en qué parte del mundo estemos", explica el CEO de Proactiv Entertainment.

La logística de trasladar los elementos de la producción, incluida la escenografía y el equipo humano, también es un desafío. "Cada función es un pequeño milagro logístico, pero estamos acostumbrados a ello y hemos perfeccionado los procesos a lo largo de los años", añade Renna.

Los personajes y las historias de Disney en el espectáculo

Como cada año, Disney On Ice ofrece una serie de escenas de las películas más queridas de Disney. En esta edición, además de Encanto, podremos ver a los personajes de Frozen, Toy Story, Buscando a Nemo, Vaiana y muchos otros. "Cada historia se representa de una forma única, con coreografías impresionantes y una escenografía que hace que el público se sienta completamente inmerso en el mundo de Disney", nos cuenta Renna.

Uno de los elementos más destacados será el Palacio de Hielo de Elsa, un atrezzo que pesa 1.450 kg, y que es uno de los más grandes y pesados del espectáculo. "Los efectos especiales y la iluminación avanzada con más de 4.700 LEDs dan un toque mágico que realmente transporta a los espectadores a un mundo de fantasía."

Renna tiene grandes expectativas para la gira de Disney On Ice en España. "Esperamos superar los 40.000 asistentes en las 7 funciones de Madrid. La ampliación de funciones demuestra que el público sigue emocionado por vivir esta experiencia", comenta.

Después de su paso por Madrid y Barcelona, el espectáculo continuará su gira por Europa y América Latina, llevando la magia de Disney a más ciudades y países. "La respuesta del público sigue siendo muy positiva y estamos emocionados de llevar esta magia a un público internacional", concluye Renna.

Disney On Ice es, sin lugar a dudas, un espectáculo único que sigue evolucionando con el paso de los años, pero siempre manteniendo intacta la esencia que lo ha convertido en un referente para las familias de todo el mundo.