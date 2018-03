Conocimientos estúpidos a la par que curiosos: el arma anticuñao definitiva

¿Sabes cómo se llama la rayita de nuestra 'ñ'? ¿Quién inventó el código de barras? ¿A quién homenajea el pájaro de Twitter? o ¿cuál es el pueblo de España con el nombre más largo? Quizás te interesen saber éstas y muchas más curiosidades como que el país donde más se fuma es China, la famosa frase de Groucho Marx 'Perdona que no me levante' realmente no está escrita en su tumba o que si tecleas ciertos números en el teclado del móvil te suena la canción 'Cumpleaños feliz'.

Conocimientos todos que no te ayudan en tu día a día pero que te harán quedar como un rey en sobremesas y reuniones.

Para no perder detalle Miguel Sosa ha escrito 'El pequeño libro de las curiosidades', una guía anticuñao que saldrá a la venta este 20 de marzo bajo la editorial Alienta. En palabras de Luis Piedrahíta, autor del prólogo, "es el libro de cabecera de todo tertuliano, cuñado, influencer, coach, monologuista, conferenciante, asesor político o espiritista". En palabras de su propio autor cada uno de los conocimientos que se encuentran en el libro son "un chupito de saber efervescente".

Cada uno de los conocimientos que se encuentran en el libro son un chupito de saber efervescente

Conocimientos curiosos encapsulados brevemente en 300 ítems que llegan directamente al cerebro. Un formato práctico y de bolsillo que Sosa ha elegido para adaptarse a los tiempos de hoy. "La redes sociales influyen. Ahora se llega más al lector con 280 caracteres que con grandes textos explicativos", asegura.

El objetivo es lograr divertir al lector, despertarle más y más su ansia de saber que posee de forma innata. "Nacemos sin código genético y lo que sabemos lo tenemos que aprender. El placer de asimilar cosas que nos gustan hace que nuestro cuerpo segregue dopamina y ésta es el neurotransmisor del 'ajajá' o el 'eureka'", expresa el autor.

Entre todas las cuestiones que nos descubre a través de sus páginas, el propio Sosa tiene una preferida: la posibilidad real de mandar una carta a Papá Noel a Canadá y que te responda de su puño y letra, da igual el idioma en el que la escribas o lo lejos que estés. "Mi hija la envió según las pautas y recibió una respuesta cariñosa de Santa a su carta. Es muy emocionante", comenta.

Contentar a todos los públicos

Cada ser humano tiene unos gustos y unas preferencias. Temáticas que a unos les apasionan para otros pasan inadvertidas. El escritor ha elegido muy bien sus tópicos para no decepcionar a nadie. Para ello trata cuestiones de toda índole: desde anatomía, economía, historia, lexicología, cine o música hasta curiosidades relacionadas con cuestiones más triviales como fútbol, televisión o dibujos animados, actuales (Bob Esponja) y del pasado (Mafalda), por poner algunos ejemplos.

"Es un libro para compartir, que te lleva de un estado de curiosidad a otro de erudición", advierte Sosa divertido.

Y como el objetivo es compartir, para no ser malvados, os dejamos las respuestas a las primeras preguntas que planteábamos en este artículo: