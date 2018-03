España, protagonista del foro europeo de animación 'Cartoon movie'

España será la gran protagonista de Cartoon Movie, el foro europeo de coproducción para largometrajes de animación que arranca este miércoles y que en su vigésima edición pone el foco en la animación de este país.

La ciudad francesa de Burdeos acogerá hasta este viernes 9 de marzo una nueva edición de esta iniciativa creada para fortalecer la producción y distribución de cine de animación europeo y que este año presenta 60 nuevos proyectos de 22 países, incluyendo nueve con participación española.

El 'Spotlight on Spain', organizado por el Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales (ICAA) y Diboos, la Federación Española de Asociaciones de Productores de Animación, con el apoyo de ICEX España Exportación e Inversiones y Animation from Spain, incluirá, además de las presentaciones de los proyectos seleccionados, estudios y diversas actividades con el fin de promocionar la animación española.

España estará presente en Cartoon Movie 2018 con nueve proyectos, sumando las producciones mayoritarias y minoritarias, que acuden a esta cita en busca de coproductores y socios financieros, así como de acuerdos de preventa y distribución, que les permitan completar y acelerar la producción de sus obras.Con un presupuesto global de 310 millones de euros, los 60 proyectos presentados en Cartoon Movie 2018 suman 79 nuevas horas de animación. Francia lidera el evento con 17 proyectos seguida por Alemania y España, con siete y cinco proyectos mayoritarios, respectivamente.

Proyectos seleccionados

La lista de proyectos españoles seleccionados incluye a 'Dragonkeeper', largometraje de animación familiar basado en la primera novela de la multipremiada saga de libros de la australiana Carole Wilkinson y codirigido por Ignacio Ferreras ('Arrugas') y Jian-Ping Li.

Producida por Dragoia Media, Movistar +, Atresmedia Cine junto a China Film Animation, la principal empresa de producción y distribución de cine del país asiático, el filme se presenta en la categoría de obras en desarrollo.

Mientras tanto, en la sección de obras en producción participa 'Buñuel en el laberinto de las tortugas', película dirigida por Salvador Simó que toma como punto de partida el cómic homónimo de Fermín Montero.

La segunda obra española en etapa de producción es 'Elcano, la primera vuelta al mundo', una producción de la vasca Dibulitoon Studio dirigida por Ángel Alonso y con estreno previsto para 2019.

Sygnatia y The Glow Animation Studio, junto al productor Manuel Cristóbal y el director Salvador Simó, están detrás de 'Gabo - Memorias de una vida mágica', filme inspirado en la novela gráfica homónima sobre una de las figuras más importantes de la literatura latinoamericana: Gabriel García Márquez.

Otro largometraje español incluida en esta categoría es 'El viaje imposible', película de aventuras para público familiar que combina animación en 3D con imagen real y que marcará el debut en largo del director Abraham López Guerrero.

Por su parte, entre los 60 proyectos de la selección hay cuatro que cuentan con la participación de estudios españoles en calidad de coproductores minoritarios como 'Un día más con vida', filme basado en la vida del reportero polaco Ryszard Kapuscinski.

Por su parte, las españolas UniKo y Abano Producións participan en 'Unicorn Wars', el nuevo trabajo de Alberto Vázquez ('Psiconautas, los niños olvidados') producido por la francesa Autour de Minuit y dirigido al público joven adulto/adulto.

La participación española se completa con otras dos coproducciones minoritarias: 'Trip to Teulada', una producción italiana con la participación de la madrileña 12 Pingüinos, y 'My Grandfather Used to Say He Saw Demons', producción de la portuguesa Sardinha em Lata en coproducción con la española Medio Limón.