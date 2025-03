Claptone y 10 horas de House se dan cita el próximo sábado en la cubierta de Leganés

La Nueva Cubierta de Leganés se prepara para recibir este sábado, 8 de marzo, un evento musical que promete ser la elección perfecta para el fin de semana lluvioso y frío en Madrid. Se trata de Space The 360, un espectáculo innovador a nivel europeo gracias a su avanzada producción técnica. La gran novedad reside en un escenario central que gira 360º, permitiendo al DJ estar rodeado por el público. Este diseño rotatorio crea un entorno inmersivo y mejora la interacción visual entre el DJ y los asistentes. El evento promete ser un hito en la escena musical madrileña, especialmente para los amantes del 'house'.

¿Qué hace especial a Space The 360?

El cartel de artistas para este evento es una muestra de la pasión que despierta la música 'house' en la noche madrileña. Encabezando el cartel se encuentra Claptone, el enigmático DJ alemán que siempre actúa con una máscara veneciana. Claptone es conocido por visitar Madrid un par de veces al año, y cada vez consigue llenar los recintos donde actúa. Junto a él, estará el disc jockey australiano Sonny Fodera, recientemente confirmado como uno de los protagonistas de la temporada 2025 en Pacha Ibiza. También actuará el británico Patrick Topping, una figura reconocida en las cabinas internacionales. El evento contará también con la participación del trío londinense Jungle, en formato DJ set. Este grupo es conocido por su versatilidad, moviéndose entre el nu-disco, el funk, el R&B y el soul. Su último álbum, 'Volcano' (2023), les ha valido el reconocimiento como grupo del año en los Premios BRIT. Jungle ha acumulado discos de oro y platino en varios países, ha encabezado festivales como Glastonbury y ha logrado un #1 en la lista Dance Album Chart de Billboard en Estados Unidos. Con más de 2.500 millones de reproducciones y giras mundiales con entradas agotadas, su presencia es un gran atractivo para Space The 360.

El impacto del escenario rotatorio

El escenario rotatorio, bautizado como roundstage por los organizadores de Space The 360, es una innovación que ya ha comenzado a ser imitada por festivales en Italia y Alemania. La plataforma circular, que soporta una tonelada de peso, tarda 3 minutos en completar una vuelta. Un portavoz del equipo tecnológico del festival explica: "Hemos plasmado a través de la tecnología una tendencia existente. La gente quiere estar alrededor del disc jockey, arropándolo de cerca". Este diseño asegura que el público no encuentre el escenario en su posición habitual, sino que rodee al artista, creando una energía única. Space of Sound, creado en 1993, es una de las fiestas nocturnas más emblemáticas de Madrid, y su sede es la discoteca LAB de Chamartín. Este sábado, toda su energía se trasladará por segundo año a La Nueva Cubierta, donde el techo retráctil se cerrará y la climatización se activará para proteger a los asistentes del frío y la lluvia. El evento promete ser un maratón de música electrónica que durará 10 horas, desde las 20:00 hasta las 6:00 de la mañana, ofreciendo una experiencia única para los amantes de la música en vivo. El concepto 360º no solo ha capturado la atención de los asistentes, sino que también ha inspirado a otros eventos musicales en España. La idea de un escenario central y rotatorio ha demostrado ser un éxito, y su implementación en Space The 360 es un ejemplo de cómo la tecnología puede transformar la experiencia musical. La innovación no se detiene en el diseño del escenario; también se refleja en la selección de artistas y en la producción técnica del evento, que busca ofrecer una experiencia visual y sonora inigualable. Este sábado, los asistentes a Space The 360 en La Nueva Cubierta tendrán la oportunidad de vivir una experiencia musical única y envolvente. Con un cartel de artistas de renombre y un escenario innovador, el evento promete ser uno de los más destacados en la agenda musical de Madrid. La combinación de tecnología avanzada y talento artístico asegura que Space The 360 será una cita inolvidable para todos los que asistan.