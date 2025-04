Brunch Elektronik y Mad Cool: el 13 de julio Madrid baila al ritmo de un cartel épico

El calendario musical del verano en Madrid se enriquece con un nuevo hito. Brunch Electronik, uno de los eventos más esperados por los amantes de la música electrónica, ha anunciado el cartel de su primera colaboración con el Mad Cool Festival. Esta alianza sin precedentes promete transformar la experiencia de los festivales en la capital. El evento, que se celebrará el domingo 13 de julio, servirá como cierre de la edición 2025 del Mad Cool, ofreciendo al público una jornada inolvidable. Una colaboración que no solo amplía la duración del festival en un día, sino que también marca un nuevo capítulo en la historia de ambos eventos.

Una Alianza Inédita en el Mundo de los Festivales

El próximo domingo 13 de julio, como broche de oro a la edición 2025 del Mad Cool, los asistentes tendrán la oportunidad de disfrutar de un cierre único de la mano de Brunch Electronik. Para esta ocasión especial, ambas organizaciones han reunido un cartel de artistas de primer nivel. Destaca la presencia de Peggy Gou, considerada una de las DJs más influyentes del panorama internacional. También estarán presentes Jungle, en formato DJ set, quienes traerán su inconfundible fusión de soul, funk y electrónica. Además, el carismático Mau P, conocido por éxitos como "Drugs From Amsterdam", y Macarena Hoffmann, una de las figuras más prometedoras de la escena nacional, completan el cartel. Esta colaboración no solo extiende la duración del Mad Cool Festival, sino que también marca la primera vez que el festival madrileño se asocia con una marca de electrónica de estas características. Para Brunch Electronik, supone un paso más en su expansión y consolidación como referente del circuito europeo. Con este cartel y el respaldo de dos de las plataformas más influyentes del sector, el 13 de julio se perfila como una de las fechas clave del verano musical en Madrid. Una jornada pensada para bailar, descubrir y cerrar Mad Cool por todo lo alto. Brunch Electronik se ha convertido en un referente en el mundo de la música electrónica, y esta colaboración con Mad Cool Festival no hace más que consolidar su posición. La unión de estos dos eventos promete ofrecer una experiencia única para los asistentes, quienes podrán disfrutar de una selección de artistas de primer nivel en un ambiente inigualable. Esta colaboración representa un nuevo capítulo en la historia de ambos eventos, y sin duda, marcará un antes y un después en el mundo de los festivales en Madrid.

¿Qué Esperar del Cierre del Mad Cool Festival?

