Renault mantuvo en 2018 su cuota de mercado en España gracias a los resultados de Dacia

Los resultados del Grupo Renault en España el pasado 2018 no han sido todo lo brillantes que se hubiera esperado a principios de año, unos resultados que han estado marcados por un buen primer semestre al que siguió un complicado final de año marcado por los problemas llegados de la nueva normativa WLTP y la falta de motores nuevos que, según Ivan Segal, Director General del grupo francés en España, hizo que un 15% de la gama sufriera una falta de motores que frenaron las ventas.

A pesar de ello, el máximo responsable de la marca en España se ha mostrado satisfecho con los resultados globales del grupo en nuestro país, sobre todo porque el pasado 2018 coincidió con el final de ciclo de algunos de sus modelos, como el Clio, que este año estrena una nueva generación que les permitirá recuperar terreno. Así, en 2018, el Grupo Renault en España logró una cuota de mercado del 12,26%, similar a la del ejercicio anterior aunque ligeramente por debajo, vendiendo 148.126 turismos y 40.086 comerciales, frente al 12,9% de 2017, con un crecimiento en volumen del 2%, cuando el mercado general aumentó sus matriculaciones del 7%.

Crecimiento de Dacia

Entre los buenos argumentos el director general del grupo ha destacado que la marca Dacia creció un 16% gracias en buena parte a la llegada del nuevo Duster, un marca que mantiene el buen ritmo de crecimiento con o sin crisis, y lleva ya cinco años seguidos de subidas de sus matriculaciones. El Sandero, además, es el modelo más vendido entre los clientes particulares. "Somos los décimo segundos en el mercado de Kilómetros Cero pues no hemos entrado en las automatriculaciones para no perjudicar la sostenibilidad del negocio. Además, nuestro peso en el canal de alquiladoras se ha mantenido, mientras que se ha crecido en flotas de proximidad, donde hay espacio para crecer y se ha sufrido en particulares a final de año", ha afirmado Iván Segal.

Donde siguen dando buenos resultados es en su financiera RCI, que finalizó 2018 con más de 125.000 operaciones, un 4% de alza en tasa interanual. Y es que actualmente, financia el 71% de las compras de los particulares y el 43% de las de empresas. En el apartado de la postventa, registró un 8% más de entradas a sus talleres, hasta superar las más de 100.000 entradas y logrando una rentabilidad de los concesionarios del 1,55%, algo por debajo de la media del mercado, pero en cualquier caso una cifra estable en los últimos años. Para 2019, la idea es potenciar el vehículo de ocasión y su financiación, así como la postventa para asegurar la sostenibilidad de la red.

Líder en eléctricos

En materia de cero emisiones, Renault mantuvo en España el liderazgo con 2.000 matriculaciones, siendo el Zoe el más vendido en su categoría, en un mercado que ha crecido más del 25%. Pero para que el coche eléctrico despegue de verdad, Ivan Segal es partidario de un plan de ayudas por parte del Gobierno sostenible en el tiempo, y no ayudas puntuales que no hacen sino generar mucho volumen en pocos días pero no contribuyen a que el mercado crezca.

Sugiere un plan similar al francés, que contempla ayudas a la compra de coches eléctricos establecidas por un periodo de cuatro años, por lo que particulares y empresas pueden hacer planes de compras a corto y medio plazo.