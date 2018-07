La nueva normativa de emisiones implicará un salto muy grande de turismos que pagarán la tasa de matriculación

El director general de Seat en España, Mikel Palomera, ha señalado que con la entrada en vigor definitiva del nuevo sistema de homologaciones WLPT habrá un "salto muy grande" en España de coches que no pagan ahora el impuesto de matriculación y sí lo harán desde el 1 de enero próximo. A partir de septiembre de este año, es obligatorio que todos los coches que se matriculen sean sometidos a las pruebas WLPT, más duras que las NEDC que regían hasta ahora y que todavía podrán aplicarse a los vehículos ya producidos y no vendidos hasta el 31 de julio próximo.

Estas pruebas provocarán que muchos de los vehículos que ahora se venden en España, y que están exentos del citado impuesto por emitir menos de 120 gr de C02 por kilómetro, rebasen esa cifra y pasen a tributar. En una entrevista con Efe, y preguntado si el porcentaje podría pasar de un 20 al 70% del total del mercado, ha respondido que no cree que llegue a ese valor máximo, pero sí supondrá un aumento muy notable.

Respecto a si la aplicación del WLPT a partir de septiembre conllevará una automatriculación "masiva" de las marcas de su stock de modelos producidos (puede llegar al 10 % de las ventas de los últimos doce meses), ha considerado que esto no sucederá. "Quizá haya marcas que tengan que forzar, pero no creo que sean demasiadas", ha apuntado Palomera.

A su juicio, el mes de julio va a ser tan bueno como el de mayo y junio en ventas de vehículos, por lo que no cree que vaya "a surgir un problema en la mayoría de las marcas generalistas, por lo menos en el caso de Seat" por el WLTP. "No creo que el mercado caiga, habrá unas pequeñas turbulencias en el verano, en julio y agosto, que a nosotros no nos van afectar demasiado. Ya veremos cómo le afectarán al resto de competidores, y de cara al final de año veremos cuál es la evolución a nivel de impuestos que va a suceder con las nuevas homologaciones", ha indicado.

Sobre cómo está llevando a cabo Seat la adecuación al WLTP de sus diferentes modelos ha explicado que "con relativa normalidad, teniendo en cuenta que es un impacto para todas las marcas porque son muchas combinaciones de motores y de cajas de cambio que hay que homologar de nuevo". A nivel técnico hay una "recarga de trabajo" en los departamentos de homologación en todas las marcas, por lo que en Seat se está "dando prioridad a los coches de volumen".

En los de menores ventas, puede haber un lapso de tiempo "de como máximo un 5%" que hará que no se ofrezcan a los clientes durante "un período corto de tiempo", ha estimado Mikel Palomera.