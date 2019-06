Estas son las multas con las que te pueden quitar más puntos en el carnet de conducir

Hace ya más de una década que entró en vigor el carnet de conducir por puntos. Una nueva normativa que llegó después de varios retrasos y con la intención de crear una ley más restrictiva para todos los conductores que cometieran alguna infracción.

Según datos de la Dirección General de Tráfico (DGT),las más repetidas son las sanciones por superar los límites de velocidad, algunas de las cuales incluso pueden restar hasta seis puntos.

Eso sí, no son las únicas que pueden dejarte sin puntos en el carnet de conducir, no respetar las señales de los agentes, ir con el teléfono móvil o no utilizar el cinturón de seguridad, también son algunas de las más comunes.

Saldo inicial de 12 puntos

El carnet por puntos entró en vigor en julio de 2006. La idea era que aquellos conductores que cometieran infracciones de tráfico reiteradamente, acumulasen pérdida de puntos, hasta llegar a perder por completo su permiso de conducir.

Se cuenta con un saldo inicial de 12 puntos, a excepción de aquellos noveles que cuentan con 8 puntos durante los primeros dos años. Para saber de cuántos puntos disponemos, hay que atender a los siguientes pasos.

Infracciones que más puntos quitan

Las infracciones que pueden restar hasta tres puntos:

Efectuar un cambio de sentido en zonas prohibidas.

en zonas prohibidas. Conducir utilizando manualmente el teléfono móvil, programando el navegador, usando cascos auriculares u otros dispositivos que disminuyan la atención.

programando el navegador, usando cascos auriculares u otros dispositivos que disminuyan la atención. No hacer uso del cinturón de seguridad, sistemas de retención infantil, casco y demás elementos de protección.

Las infracciones que pueden restar hasta cuatro puntos:

Conducir con exceso de alcohol: superior a 0,25 hasta 0,50 mg/l.

Conducir con superior a 0,25 hasta 0,50 mg/l. Conducir sin la clase de permiso o la licencia necesarios.

necesarios. Arrojar a la vía o en sus inmediaciones objetos que puedan producir incendios, accidentes u obstaculizar la circulación.

que puedan producir incendios, accidentes u obstaculizar la circulación. No respetar la prioridad de paso las señales de stop y ceda el paso y los semáforos en rojo.

Realizar adelantamientos indebidos.

Adelantar poniendo en peligro o entorpeciendo a ciclistas.

No respetar las señales de los Agentes que regulan la circulación.

No respetar la distancia de seguridad.

Conducir con el permiso suspendido o teniendo prohibido el uso de ese vehículo.

Las infracciones que pueden restar hasta seis puntos:

Conducir con exceso de alcohol: superior a 0,50 mg/l.

Conducir con superior a 0,50 mg/l. Conducir bajo los efectos de drogas o estupefacientes.

Negativa a someterse a test de alcoholemia o drogas .

. Conducir de forma temeraria, en sentido contrario o participar en carreras ilegales.

Conducir vehículos con mecanismos o instrumentos de inhibición de la vigilancia del tráfico o de los sistemas de detección de radar.

o de los sistemas de detección de radar. Exceder en más del 50% los tiempos de conducción minorara en más del 50% los tiempos de descanso establecidos en la legislación sobre transporte terrestre.

minorara en más del 50% los tiempos de descanso establecidos en la legislación sobre transporte terrestre. Alterar el normal uso del tacógrafo o del limitador de velocidad.

Los puntos que te pueden quitar por exceso de velocidad: