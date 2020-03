ERTE en Gestamp para los 6.000 empleados de sus 22 plantas en España por la crisis del coronavirus

El fabricante de componentes para el automóvil Gestamp negocia con los sindicatos medidas de flexibilización laboral, entre ellas un acuerdo marco para la presentación de un Expediente de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) en las 22 plantas que tiene en España y que emplean a unas 6.000 personas.

El objetivo es adaptar la situación de la compañía a la de sus clientes, fundamentalmente fabricantes de automoción, que han decidido cerrar las 17 plantas con las que cuentan en España ante el avance del coronavirus, han informado a Efe fuentes de la compañía, que ya avanzó el lunes esta posibilidad.

Actualmente, la mayoría de las plantas de Gestamp trabajan con relativa normalidad, aunque arrastradas por el cese de actividad entre los fabricantes de automóviles, tendrán que ir parando progresivamente, según la misma fuente.

No obstante, la presentación de los ERTE se estudiará centro por centro, ya que la compañía exporta piezas a otros países, como, por ejemplo, Marruecos, que aún no han cerrado su mercado, y fabrica otros productos, como moldes para hacer piezas o prensa, que no dependen del sector de la automoción, han apuntado.

Más de 9.000 millones de euros de ingresos

Gestamp, multinacional especializada en la fabricación de componentes metálicos de alta ingeniería para la industria de la automoción, presentó recientemente los resultados anuales del ejercicio 2019 con unos ingresos de 9.065 millones de euros, en un año desafiante para el sector del automóvil.

La cifra de ingresos reportada supone una tasa de crecimiento del 6,3% a tipo de cambio constante en un mercado global que disminuyó un 5,6% en el mismo periodo. Como consecuencia, Gestamp superó al mercado en casi 12 puntos porcentuales, a pesar de las adversas condiciones del entorno.

El EBITDA alcanzó los 1.072 millones de euros, lo que supone un aumento del 11,7% respecto al año anterior y un margen del 11,8%. El EBIT ascendió a 504 millones de euros, lo que representa una disminución del 4,4% con respecto a 2018. El beneficio neto disminuyó un 17,6% hasta los 212 millones de euros, con una mejora a lo largo del ejercicio a pesar de las complicadas condiciones que sufrió el mercado de la automoción.