Las ventas de coches eléctricos en España se duplican en el primer cuatrimestre del año

Los turismos eléctricos registraron un total de 626 matriculaciones en el pasado mes de abril, lo que supone un incremento del 37,6% respecto al mismo mes del año anterior. Así, en el acumulado del año, se han matriculado ya 3.385 turismos 100% eléctricos, lo que supone un un crecimiento superior al 106%, el doble que el año anterior, según datos consensuados entre AEDIVE y GANVAM.

Según el canal, el de empresas matriculó 436 unidades en abril (66,4% más), mientras que el de particulares anotó 150, disminuyendo un 11,7% con respecto a abril de 2018. El acumulado del año 2019 suma un total de 2.016 unidades de empresas y 1.167 de particulares, presentando crecimientos del 89,1% y del 116,5%, respectivamente.

Por su parte, el canal alquilador sumó 40 matriculaciones de vehículos eléctricos en abril y acumula 202 unidades matriculadas en lo que va de año, presentando un fuerte incremento si lo comparamos con las 31 unidades matriculadas en el mismo periodo de 2018.

Por marcas, Nissan (135), Hyundai (98), Renault (82), Tesla (76) y BMW (72) encabezaron la lista de las más vendidas con la oferta de sus diferentes gamas de vehículos eléctricos en España. Por modelos, el Nissan Leaf recuperó su liderazgo en abril, con 135 unidades matriculadas, seguido por el Renault Zoe (82) y el Hyundai Kona EV (79).

El Director Gerente de AEDIVE, Arturo Pérez de Lucia, ha destacado que “estos datos de matriculaciones de vehículos eléctricos en marzo en España coinciden con la tendencia de crecimiento en Europa, donde las matriculaciones superaron las 100.000 unidades, por primera vez, en marzo de 2019, con un crecimiento en la demanda del 31%, principalmente impulsada por los mercados alemanes, noruegos, españoles y holandeses”.

Por su parte, el Director de Comunicación de Ganvam, Alberto Tapia, ha afirmado que “el mes de abril no ha sido el mejor para el vehículo eléctrico si lo comparamos con los tres primeros meses del año. No obstante, confiamos en que los nuevos planes de impulso a la movilidad sostenible que se están promoviendo en diferentes comunidades autónomas mantengan el ritmo creciente de esta tecnología, que en las mismas fechas del año pasado no alcanzaba la mitad de las cifras de 2019”.

Menos híbridos enchufables que eléctricos

Por otra parte, los turismos híbridos enchufables (PHEV) sumaron 665 matriculaciones en el mismo mes y acumulan un total de 2.390 unidades matriculadas en lo que va de año, un 84,4% más en relación al mismo periodo de 2018. En esta categoría, las marcas más vendidas fueron Mini (con 161 unidades), Mitsubishi (145) y BMW (81), que matricularon respectivamente las versiones híbridas enchufables de sus modelos Countryman Plug-In Hybrid (161), Outlander PHEV (145) y Serie 2 Active Tourer (70 unidades).

Turismos aparte, el segmento de derivados, furgonetas y pick up eléctricos registraron un crecimiento del 3,2%, tras matricular 608 unidades en los cuatro meses de 2019. Los modelos más vendidos fueron el E-NV200 de Nissan (56 matriculaciones) y el Kangoo ZE de Renault (26). Y después de un mes de marzo más débil, los ciclomotores eléctricos han vuelto a registrar un notable incremento en ventas durante el mes de abril y alcanzan la cifra de 1.554 unidades en el acumulado del año (51,9% más). Sin embargo, las motocicletas eléctricas redujeron sus matriculaciones un 58,6% y registraron 518 ventas en el primer cuatrimestre.