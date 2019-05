El accidente de Tesla que causó un muerto se produjo en modo conducción autónoma

Tesla no es sólo el fabricante que más ha desarrollado e impulsado el coche eléctrico, sino también el que más apuesta por la conducción autónoma, ofreciendo en sus modelos el sistema “Autopilot” que pasa por ser uno de los más avanzados que se comercializan en la actualidad. Pero aun así, no ha podido evitar que la muerte de un cliente de la marca el pasado mes de marzo estuviera finalmente relacionado con este sistema de conducción semiautónoma.

Porque las autoridades estadounidenses han revelado que el sistema "Autopilot", de conducción automática, era el que controlaba el Tesla Model 3 que se estrelló el pasado 1 de marzo en Florida (Estados Unidos) causando la muerte a su conductor. Un informe preliminar del Consejo Nacional para la Seguridad en el Transporte ha dado a conocer que el conductor del vehículo, Jeremy Beren Banner, activó el "Autopilot", que proporciona funciones de conducción automática, 10 segundos antes del impacto.

El documento también señala que "Autopilot" no detectó las manos del conductor en el volante en los últimos ocho segundos y que no realizó maniobras evasivas para evitar el choque contra un camión, cuando el Model 3 circulaba a unos 110 km/h en un tramo en el que el límite era de 90 km/h.

Tesla se defiende

En respuesta a la difusión del informe, Tesla ha defendido en un comunicado el sistema de conducción automática. "Los conductores de Tesla han registrado más de mil millones de kilómetros con el 'Autopilot' activado y nuestra información muestra que cuando es utilizado de forma apropiada por un conductor atento que está preparado para tomar control en todo momento, los conductores con 'Autopilot' son más seguros", aseguró la compañía.

El Model 3 2018 y el camión circulaban por una autopista. En el momento del impacto, el camión estaba cruzando carriles y se interpuso en el camino del Model 3. El vehículo de Banner se empotró contra los bajos del camión y el techo del Model 3 se desprendió. La muerte de Banner, de 50 años de edad, es la cuarta conocida en vehículos de Tesla con el sistema automático activado (tres en Estados Unidos y una en China) y su accidente es muy similar al ocurrido en 2016 también en Florida, cuando un Model S se estrelló contra la parte trasera de otro camión.

Entonces, la Administración Nacional para la Seguridad en la Carretera apuntó que el sistema de frenado automático de emergencia (AEB, por sus siglas en inglés) del Tesla no se activó y que el conductor "no frenó, maniobró o tomó ninguna otra medida para evitar la colisión". El informe añadió que la investigación "no identificó ningún defecto en el diseño o el rendimiento del AEB o Autopilot", aunque también consideró que a la muerte del conductor contribuyó la falta de "salvaguardas". Tras el reporte del accidente en 2016, Tesla afirmó que había realizado cambios en los sensores de "Autopilot" para detectar mejor objetos.