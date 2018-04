Récord histórico de ventas mundiales para la española Seat en el primer trimestre: casi 140.000 unidades

La española Seat sigue creciendo en todos los mercados mundiales gracias a sus dos puntales, León e Ibiza, y al creciente empuje del segmento SUV, en el que sus dos nuevos modelos, Ateca y Arona, están logrando grandes cifras de penetración en el mercado, tanto nacional como en el resto del mundo.

En marzo, además, Seat se ha anotado un segundo récord: la cifra más elevada de ventas en un solo mes. La marca española del Grupo Volkswagen ha comercializado en este pasado mes 60.400 vehículos, un 13,4% más que en 2017, y por primera vez ha roto la barrera de los 60.000 coches entregados en un mes. El anterior récord estaba fechado en marzo de 2000 con 56.200 unidades.

El vicepresidente Comercial de Seat, Wayne Griffiths, ha explicado: “Estamos muy contentos de haber superado un récord que tenía casi 20 años. Seat se encuentra en el mejor momento de su historia y no vamos a detenernos aquí. Nuestra gama actual tiene potencial para seguir creciendo y existen muchas oportunidades en los mercados en los que ya estamos presentes. Al mismo tiempo, nos estamos preparando para ampliar la gama e incorporar nuevos modelos como el Seat Tarraco y el Cupra Ateca, que lanzaremos a finales de este año. Hemos tenido un gran comienzo de año; no obstante, nos esperan grandes retos como, en particular, la implementación del WLTP”.

En el primer trimestre de 2018, España, Alemania y el Reino Unido, los tres principales mercados de Seat, han impulsado el crecimiento global. España avanza un 15,5% y con 28.500 vehículos lidera las ventas del mercado. La marca encabeza las matriculaciones en este mercado gracias a sus excelentes resultados en el canal de ventas a particulares, donde es la más vendida tanto en el mes de marzo como en el acumulado del año. Por modelos, el León y el Ibiza se sitúan como los dos vehículos más matriculados del país. Tras España, le siguen Alemania (25.300; +22,8%) y el Reino Unido (18.400; +9,6%), dos mercados en los que la marca consigue el mejor resultado comercial de su historia.

Argelia es el país en el que las entregas de Seat aumentan más respecto al primer trimestre de 2017, baten un nuevo récord y se alza como el quinto mercado en volumen. Hasta marzo, la marca ha vendido 7.200 vehículos frente a los 900 del año anteriotr tras iniciar la comercialización de la quinta generación del Ibiza, ensamblado en la planta argelina de Relizane. Seat ha confirmado que a partir del próximo verano realizará el ensamblaje final en Argelia del Arona y el León, ambos fabricados en Martorell, lo que permitirá seguir incrementando el volumen de ventas en este mercado.

Además, la marca crece de forma sólida en otros mercados europeos relevantes, como Francia (7.400; +15,4%), Italia (6.200; +16,7%), Austria (5.700; +20,0%), Suiza (3.100; +21,4%) o los Países Bajos (2.600; +68,1%). Precisamente, el fabricante de Martorell consigue el mayor volumen histórico de ventas en el primer trimestre del año en Austria y Suiza, y también en Israel (3.100; +3,0%).

Nuevo modelo cada seis meses hasta 2020

Un éxito de los modelos de la gama del fabricante español se está traduciendo en más producción. Así, la planta de Martorell trabajará, en los meses de abril y mayo, diez turnos adicionales de producción en fin de semana en la Línea 1 (Ibiza y Arona) y siete en la Línea 2 (León), además de cuatro turnos en la Línea 3 (Audi Q3).

El volumen histórico de ventas alcanzado en el primer trimestre de 2018 es el resultado del lanzamiento del Ateca, el León, el Ibiza y el Arona en los últimos dos años. Ahora, SEAT se prepara para incorporar a su gama un nuevo modelo cada seis meses entre 2018 y 2020. Los dos primeros serán el SEAT Tarraco y el CUPRA Ateca, que se comercializarán a finales de este año.