Audi A6 50 TDI y Mercedes C200: probamos dos berlinas Premium con etiqueta ECO

La llegada de la tecnología de microhibridación al automóvil está permitiendo ver en el mercado grandes modelos con motores potentes y a la vez dotados con la controvertida etiqueta ECO de la DGT que tantas ventajas aporta sobre todo en las grandes ciudades. Entre ellos encontramos modelos como el Audi A6 diésel TDI de casi 300 CV o el Mercedes Clase C de gasolina con cerca de 200 CV, dos berlinas con grandes aptitudes ruteras y sin restricción alguna a la hora de circular en las grandes ciudades en los días de restricciones.

Audi A6 50 TDI quattro

Es una de las berlinas de gama alta más reconocidas en nuestro mercado, un modelo al que Audi siempre ha prestado mucha atención. En esta actual generación, el grado de perfeccionamiento le lleva ya casi a solapar al tope de gama A8, casi con el mismo grado de confort pero aportando mayor dinamismo en la conducción. Su estética puede ser un tanto continuista, pero mantiene una gran personalidad y elegancia en sus trazos. No renuncia por fuera a la más moderna tecnología, incluyendo faros LED de serie y con tecnología láser para luces largas como opción… y sobre todo a la microhibridación para lograr la etiqueta ECO de la DGT.

Donde más seduce este A6 es por dentro, donde exhibe un diseño muy moderno marcado por el cuadro digital Audi virtual cockpit y una pantalla en el salpicadero de hasta 10 pulgadas que muestra la navegación y el infotainment, además de los ajustes del vehículo. Por debajo, un tercer display táctil y permite modular la navegación y la climatización. Si delante el confort y el trato a conductor y acompañante es de primerísimo nivel, también detrás proporciona a sus ocupantes todo lo necesario para disfrutar de los más largos desplazamientos. Mucho espacio en todas las cotas y asientos de amplias proporciones así lo garantizan. A quienes no los parezca suficiente, siempre quedará el A8 con sus abrumadoras plazas traseras.

Pero si de conducir se trata, el A6 ofrece sin duda mejores sensaciones que su hermano mayor, un dinamismo de conducción muy destacable en esta versión diésel 50 TDi. Con tracción total quattro, cambio Tiptronic de 8 relaciones con levas en el volante, casi 290 CV de potencia y 620 Nm de par máximo, se disfruta de un nivel de prestaciones más que sobrado. Lo hace, eso sí, con tanta dulzura que da la sensación de no correr tanto, pero a la hora de la verdad te mueves casi sin darte cuenta a velocidades muy elevadas.

Ágil para sus dimensiones, con un tacto muy preciso de la dirección y la motricidad que proporciona la tracción total, se mueve entre curvas con más eficacia de la que puedes esperar. Se maneja con sencillez y con esa facilidad que Audi imprime a todos sus modelos y que transmite mucha confianza desde el primer instante. Las suspensiones, firmes y absorbentes a la vez, contempla tres niveles adicionales al de serie: uno más firme o deportivo, un tercero mediante amortiguadores variables y una cuarta alternativa basada en suspensión neumática y amortiguadores variables, muy recomendable. A su vez, el mando Audi drive select regula la respuesta mecánica entre más vivaz o más eficiente.

Sus casi 290 CV le llevan de 0 a 100 km/h en solo 5,5 segundos sin que en ningún momento parezca que empuja como de verdad lo hace, manteniendo además unos consumos más que razonables para sus dimensiones y su potencia. Si te lo propones puedes bajar relativamente fácil de los 7 l/100 km, una cifra que en una conducción más o menos viva se mueve en torno a los 7,5 l/100 km para una autonomía muy por encima de los 800 kilómetros.

Y en ciudad, su sistema con un pequeño motor alimentado por un sistema eléctrico de apoyo de 48 voltios, con batería de ión litio, que hace de alternador y motor de arranque y que incluso anima al conjunto ya lanzado cuando circula por inercia y apaga puntualmente el motor térmico, le permite sobre todo disfrutar de la etiqueta ECO de la DGT. No hay limitaciones de circulación por tanto en ciudades como Madrid y, a la vez, si conduces a baja velocidad entre el trafico dejando que el sistema eléctrico actúe logras en el día a día unos consumos muy ajustados.

FICHA TÉCNICA

VERSIÓN A6 50 TDI quattro tiptronic; MOTOR Diesel, 6 cilindros en V, turbo; CILINDRADA 2.967 cm3; POTENCIA 286 CV a 3.500 rpm; PAR MÁXIMO 620 Nm entre 2.250 y 3.000 rpm; VELOCIDAD MÁXIMA 250 km/h; ACELERACIÓN 0-100 KM/H 5,5 s; CONSUMO EN RECORRIDO PRUEBA 7,4 l/100 km; AUTONOMÍA 990 km; DIMENSIONES 4.939 / 1.886 / 1.457 mm; NEUMÁTICOS 225 / 60 R 17; PESO EN VACÍO 1.900 kg; MALETERO 530 l; PRECIO 67.350 €

Mercedes C200

El renovado Clase C destaca además de por mejoras estéticas o de equipamiento por adoptar una interesante nueva versión de gasolina, un C200 que estrena en la gama la tan de moda microhíbridación gracias a un pequeño motor eléctrico de 14 CV que sirve para poner en marcha el propulsor sustituyendo al habitual motor de arranque, para generar electricidad para los sistemas eléctricos -reemplazando al alternador- y, en momentos puntuales, para ayudar al motor de gasolina de cuatro cilindros y apenas 1.5 litros, pero que llega hasta los 184 CV de potencia.

Por todo ello, el C 200 cuenta con un sistema eléctrico de 48 V que contribuye además a cumplir con la normativa de emisiones más reciente -Euro 6d temp- y a disfrutar como el A6 de la etiqueta ECO de la DGT con las ventajas en ciudad que ello supone. En la práctica, este C 200 destaca sobre todo por su bajo consumo poco para ser una berlina de casi 4,7 metros, motor de gasolina de 184 CV y 1.505 kilos. No llega a los bajos consumos de un diésel equivalente, pero en ciudad si aprovechas bien el pequeño motor eléctrico y no abusas demasiado del acelerador puedes lograr valores de unos 7 l/100 km, nada mal para una berlina de estas características. En carretera, mantiene esa cifra si te lo propones, pero a ritmo algo por encima de los 120 km/h no sube más allá de los 7,5 l/100 km. A diferencia de un diésel, si exprimes mucho las posibilidades de sus casi 190 CV con fuertes y constantes aceleraciones, los consumos se disparan por encima de los nueve litros.

A pesar de ser un cuatro cilindros, el motor destaca por suavidad y agrado y, como el A6, parece que corre menos de lo que de verdad lo hace. El cambio de nueve marchas funciona muy bien en todo momento y, a partir de séptima, ayuda a minimizar el consumo en carretera. Agradable también es el confort de marcha que proporciona su bastidor, mostrando además un comportamiento ágil y estable, gracias a una dirección precisa y unas reacciones muy nobles.

Por dentro, muestra un nuevo volante multifunción con botones táctiles heredado del Clase S, y puede llevar la instrumentación completamente digital con diferentes visualizaciones. En términos de espacio el habitáculo sigue siendo amplio, aunque la plaza central trasera puede resultar incómoda para un quinto ocupante porque tiene menos espacio para las piernas. Con 435 litros, el maletero es quizás lo menos destacable, por debajo de sus más directos rivales.

FICHA TÉCNICA

VERSIÓN C200; MOTOR Gasolina, 4 cilindros en línea, turbo; CILINDRADA 1.497 cm3; POTENCIA 184 CV a 5.800 rpm; PAR MÁXIMO 280 Nm entre 3.000 y 4.000 rpm; VELOCIDAD MÁXIMA 239 km/h; ACELERACIÓN 0-100 KM/H 7,7 s; CONSUMO EN RECORRIDO PRUEBA 7,6 l/100 km; AUTONOMÍA 855 km; DIMENSIONES 4.686 / 1.810 / 1.442 mm; NEUMÁTICOS 225 / 50 R 17; PESO EN VACÍO 1.505 kg; MALETERO 435 l; PRECIO 44.500 €