Luca De Meo, sobre la situación en Cataluña: "Seat solo tiene que seguir produciendo coches"

"Hasta el momento en el que no impacte esta discusión, que respeto, nosotros no necesitamos hablar del tema. Solo tenemos que seguir produciendo coches, vendiendo y ya está", ha declarado De Meo en el encuentro del Círculo Financiero de la SEBAP y ha sostenido que Seat se siente orgullosa de ser de Barcelona.

De Meo ha subrayado la posición equilibrada de Seat durante los últimos meses: "Hemos decidido quedarnos al nivel que nos pertenece, sin la arrogancia de pensar poder juzgar lo que tendría que decidir el pueblo, las autoridades públicas".

El presidente ha remarcado que su objetivo es el de proteger a los trabajadores de Seat y asegurar que la actividad operativa de la compañía puede seguir, sobre todo, en su "mejor momento", tras los resultados obtenidos en 2017.

En concreto, el dirigente ha resaltado las cifras obtenidas el año pasado por Seat: 468.000 coches vendidos, 455.000 fabricados en Martorell (Barcelona), una plantilla de cerca de 15.000 trabajadores, una facturación de 10 millones de euros y beneficios de 281 millones.

"Es un muy buen momento. No somos complacientes, no nos conformamos. No podemos", ha remarcado De Meo, puesto que la evaluación es continua y la competencia cada vez mayor.

Por su parte, el presidente de la fundación bancaria La Caixa y el presidente de Criteria Caixa, Isidre Fainé, que ha introducido a De Meo en el encuentro, ha recalcado los "magníficos" resultados anuales que obtuvo Seat el año pasado.

"Se deben al trabajado arduo y a la perseverancia", ha razonado Fainé en referencia a estas cifras.

En la conferencia, que tenía como título 'Password: cooperación', De Meo ha pedido la colaboración de las instituciones para el desarrollo de la industria y, en referencia a la economista italiana Mariana Mazzucato, que defiende la aportación esencial de lo público en el desarrollo de la economía y la consecución de la innovación, ha reivindicado pactos de estado que fomenten la competitividad y la internacionalización de las empresas.

El presidente de Seat ha apuntado que las entidades públicas deben garantizar un marco institucional y normativo que sea estable, para que las empresas sepan "cuáles son las condiciones y las reglas del juego" del entorno en el que operan, y ha subrayado que éstas también tienen que facilitar otros factores, como el acceso a la energía y a las infraestructuras.

Cooperación, la clave

Para afrontar la revolución tecnológica, De Meo ha enfatizado que la clave para ello, haciendo mención al título de la charla, es la cooperación, tanto con las instituciones públicas, como con otras empresas del sector y de otros ámbitos.

El presidente ha insistido en la necesidad de compartir ideas entre los diferentes actores económicos, hasta con las empresas más pequeñas, con la intención de "buscar un modelo de país" que se base en elementos como la innovación y la productividad.