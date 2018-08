El Gobierno saudí es el interesado en comprar Tesla y sacarla de bolsa, según Musk

El fundador de Tesla, Elon Musk, reveló este lunes que el 31 de julio se reunió con el fondo soberano de Arabia Saudí para tratar la posible salida de la bolsa del fabricante de automóviles eléctricos.

Musk señaló en un comunicado publicado en la web de Tesla que ha estado en contacto con el fondo soberano saudí "casi desde hace dos años" y que durante todo este tiempo los saudíes han expresado su interés por excluir de cotización de la bolsa al fabricante automovilístico.

"Dejé la reunión del 31 de julio sin dudas de que podría alcanzarse un acuerdo con el fondo soberano saudí y que era sólo una cuestión de empezar el proceso. Por eso, me referí a la 'financiación asegurada' en el anuncio del 7 de agosto", explicó Musk.

El empresario también dijo que no cree que sean necesarios los más de 70.000 millones de dólares señalados por algunos analistas como la cifra para sacar a Tesla de bolsa.

Según Musk, "dos tercios" de los accionistas actuales de Tesla estarían interesados en mantener su participación en la compañía una vez que ésta salga de la bolsa.

El pasado 7 de agosto, Musk sorprendió con el anuncio en Twitter de que estaba considerando excluir a Tesla de la bolsa y que los fondos necesarios para hacerlo, que algunos analistas financieros calculan en más de 70.000 millones de dólares, estaban "asegurados".

Am considering taking Tesla private at $420. Funding secured.