'Dieselgate': La Audiencia Nacional traslada a Alemania las actuaciones llevadas a cabo en España

Según el auto del juez, al que ha tenido acceso Efe, ha decidido remitir las investigaciones que ha realizado sobre las personas investigadas a la Fiscalía de Braunschweig. En el fallo se destaca que esta decisión no supone la toma de postura acerca del fondo del asunto, sobre el que no se pronuncia, ni existe compromiso alguno relativo a la no acusación o petición de absolución de ninguno de los investigados.

Lo que sí mantiene el juez de la Audiencia Nacional son las medidas cautelares que pudieran haberse adoptado en el procedimiento, tanto personales como reales, en tanto que la denuncia sea aceptada por las autoridades de Alemania. El magistrado explica que la resolución adoptada no es firma y, por lo tanto, contra ella cabe interponer recurso.

El procedimiento se inició el 29 de septiembre de 2015 por las denuncias del sindicato Manos Limpias contra Volkswagen Audi España y Seat España por delitos de estafa contra los consumidores y contra el medio ambiente, falsificación documental y contra la Hacienda Pública.

Posteriormente se sumaron a la querella inicial la Asociación Internacional antifraude para la defensa de afectados por motores Volkswagen, la Asociación de perjudicados por entidades financieras y la de consumidores Facua.

En septiembre de 2015 se destapó en Estados Unidos que la marca Volkswagen había incorporado a sus motores diésel de la familia EA189 un software que, cuando detectaba que el coche era sometido a una inspección técnica en un banco de pruebas, alteraba a la baja las emisiones contaminantes.

Tras las investigaciones de las autoridades norteamericanas, el Grupo Volkswagen cifró en unos 11 millones de vehículos los afectados en el mundo (unos 680.000 en España) por este software en las diferentes marcas del consorcio automovilístico: Volkswagen, Volkswagen Vehículos Comerciales, Skoda, Seat, Audi y Porsche.

En el transcurso de las investigaciones realizadas por el magistrado Moreno, Volkswagen-Audi España aseguró que no podía facilitar nombres de responsables porque los motores implicados se fabricaban en Alemania. Respecto a las entidades que fabrican el software el representante del Grupo aseguró que eran Bosch, Delphi y Conti, pero que ignoraban cualquier otro dato al respecto.

Por todo ello, el magistrado ha fallado que las autoridades alemanas se encuentran "en una mejor situación para la instrucción y enjuiciamiento de la presente causa, con vistas a evitar los riesgos de una potencial vulneración del principio 'ne bis in ídem'".

Para el juez Alemania es la jurisdicción germana la que se encuentra "en mejores condiciones para enjuiciar los mismos". En el auto se recoge la oposición de los denunciantes al traslado a Alemania