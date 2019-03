Descubrimos las ultimas novedades: nuevos motores Ateca, Kodiaq RS y Mazda 3

El sector del automóvil sigue semana a semana lanzando al mercado nuevos modelos o versiones o dando a conocer futuros proyectos, siendo el segmento SUV el que sigue encabezando la ofensiva de casi todas las marcas. Así, hemos podido probar los nuevos motores que Seat ha introducido en el Ateca, nos hemos sorprendido con las prestaciones y deportividad del Kodiaq RS y con el atrevido diseño del completamente nuevo Mazda 3.

Seat Ateca: nuevos diésel y gasolina

Seat completa la gama de propulsores del Ateca con la llegada de dos nuevos bloques de última generación y máxima eficiencia. En gasolina, incorpora el 1.5 EcoTSI de 150 CV con sistema de desconexión de cilindros –disponible con caja de cambios manual de seis relaciones y tracción delantera, y con cambio automático DSG de siete velocidades, asociado tanto a la tracción delantera como a la integral 4Drive–, y en diésel un 2.0 TDI de 150 CV con AdBlue para cumplir con la exigente normativa Euro 6 –de tracción delantera con caja manual de 6 velocidades y automática DSG de siete, y tracción integral 4Drive con caja DSG-7–.

El nuevo TSi de 150 CV llega para sustituir al anterior 1.4 de la misma familia y, en condiciones de carga constante y no muy intensa, con el motor girando por debajo de las 4.000 rpm y circulando por debajo de 130 km/h, es capaz de desactivar la distribución de los dos cilindros centrales de este cuatro en línea, reduciendo así el consumo y sus emisiones. Tiene turbo de geometría variable y cumple con la normativa Euro 6d-Temp.

Destaca por su silenciosa y agradable respuesta desde muy bajo régimen, y estira arriba con facilidad logrando que el Ateca se mueva con facilidad a alto ritmo. Además de este nuevo TSI, incorpora el TDi de dos litros y 150 CV, un propulsor que se adapta muy bien al Ateca y que destaca por su buen rendimiento aunque no exhibe la finura de su hermano de gasolina. Eso sí, asegura menores consumos, sobre todo en carretera y a ritmos ya algo elevados. Los precios, desde 27.000 euros tanto el 1.5 TSi como el 2.0 TDi.

Skoda Kodiaq RS: SUV ultra deportivo

Quienes piensen que un SUV por su propia condición es un vehículo anodino en su conducción tendrán que probar el Kodiaq RS. Una sorprendente versión de siete plazas con el que podrás viajar plácidamente en familia y con moderados consumos o disfrutar en todo tipo de trazados de un comportamiento casi como el de un turismo deportivo. De hecho, es el SUV de siete plazas que más rápido ha rodado en el circuito de Nurburgring, referencia para los modelos más deportivos de calle.

El secreto, su motor diésel bi-turbo capaz de desarrollar 240 CV que va asociado a una tracción total 4Motion de reparto automáticamente variable y una caja de cambios automatizada DSG de siete marchas. Todo ello con un chasis profundamente ajustado a las prestaciones y cinco modos seleccionables –eco, confort, deportivo, nieve y uno configurable- con unos tarados de amortiguación mucho más firmes pero que conservan suficiente grado de confort.

En el modo más dinámico, cambia el motor a mayor régimen y de forma más rápida, la dirección paramétrica está menos asistida, la respuesta al acelerador es más inmediata y, el sonido, llega de forma que parece que estemos en un deportivo de gasolina, pues un altavoz se encarga de modificar y amplificar el sonido del escape cerca de su salida. Monta también llantas específicas de 20 pulgadas de diámetro.

El resultado, una sorprendente eficacia en carreteras viradas y una facilidad para moverte a altísimo ritmo en todo tipo de trazados. Un deportivo en toda regla que, cuando queremos simplemente viajar, lo hace con los consumos de un turismo diésel. Cuesta, eso sí, 47.000 euros.

Mazda 3: rompedor

La nueva generación del compacto japonés llega marcada por un diseño que rompe bastante con su antecesor, un interior de mucha más calidad aparente que antes y una nueva gama de motores en la que destaca la próxima llegada de un propulsor de gasolina de 180 CV denominado Skyactiv-X... con etiqueta ECO.

También lo es el nuevo Skyactiv-G de gasolina y 122 CV gracias al empleo de un sistema cada vez más extendido de "micro hibridación" que logra con la ayuda de una batería y un pequeño motor eléctrico apoyar al motor de combustión en el momento de iniciar la marcha, logrando reducir ligeramente los consumos en conducción a baja velocidad. Sorprende a sus mandos la suavidad que transmite y, aunque no es un motor especialmente brillante en prestaciones, permite mantener buenos ritmos de forma agradable con una baja rumorosidad a velocidades elevadas.

No ofrece el dinamismo de los muchos motores de gasolina sobrealimentados tan extendidos muchos fabricantes, pero convence por agrado y refinamiento... y por las ventajas de su etiqueta ECO. Por dentro, sorprende la mucha calidad visual que desprende su nuevo diseño y el confort que transmite en las plazas delanteras. Detrás, fruto de su diseño exterior, no brilla por espacio, y adultos de estatura elevada no disfrutarán en largos desplazamientos. Los precios, arrancan en 20.700 euros en el caso de gasolina y en 22.700 euros en el diésel de 116 CV.