Conducimos las últimas novedades de Porsche y Mercedes que llegan al mercado español

Las novedades en el sector del automóvil siguen llegando semana a semana, y afectan prácticamente a todos los segmentos. De las últimas a las que nos hemos podido subir, dos marcas Premium como Mercedes-Benz y Porsche, la primera con una novedosa berlina media por debajo del Clase C y con una personalidad algo más deportiva y el nuevo GLE se segunda generación para hacer frente al X5 de BMW o al Porsche Cayenne entre otros. Y precisamente Porsche también estrena un nuevo modelo basado en este último, un inédito Cayenne Coupé que llega para convertirse en el SUV más deportivo del momento con permiso del BMW X6 y el Mercedes GLE Coupé.

Mercedes Clase A Sedán

El nuevo Clase A Sedán es la berlina más accesible de la marca alemana, un modelo basado en el compacto Clase A con una carrocería de 4,56 metros de longitud, 1,80 de anchura y 1,45 de altura. Es por tanto, 13 centímetros más largo que un Clase A de cinco puertas, una mayor longitud de carrocería que se traslada prácticamente al maletero, que ofrece 50 litros más que aquél llegando hasta los 420 litros. El acceso a las plazas posteriores no es tan confortable como en un Clase C y requiere más esfuerzo. Dentro, hay espacio suficiente para dos adultos con un buen confort, pero no para tres, pues queda limitado por anchura. En cambio, si el coche lleva techo solar y detrás se sienta alguien de 1,85 metros, este no podrá estirarse porque su cabeza tocará con el techo.

El salpicadero es idéntico al del Clase A de cinco puertas, con tres configuraciones posibles: dos pantallas de 7,00 pulgadas, una de 7,00 y otra de 10,25 o ambas pantallas de 10,25 pulgadas. El sistema multimedia MBUX con pantalla táctil es de serie y entre las opciones están el sistema de navegación con realidad aumentada, el sistema de reconocimiento de voz o la información proyectada en el parabrisas.

La versión más asequible es el A 180 de gasolina de 136 CV que cuesta unos 900 euros más que el Clase A de cinco puertas, y por encima de él hay tres motorizaciones más, de 163, 190 y 306 CV, este último la versión más deportiva AMG A35. En diésel, de momento una única versión, el A 180d de 116 CV, que está disponible sólo con la caja de cambios automática 7G-DCT. En todos, la tracción es a las ruedas delanteras, excepto en el A 220 de 190 CV y el AMG A 35, que tienen tracción total.

Hemos probado en una primera toma de contacto el A 180 d y el A 200 de gasolina, ambos con cambio automático. El diésel, no resulta especialmente brillante por refinamiento y sus prestaciones no son tampoco brillantes, pero mueve con soltura en carreteras abiertas al Clase A y con aparentes bajos consumos. Más destacable resulta el de gasolina, aunque resulta algo ruidoso cuando se le exige mucha capacidad de acelerar subiendo de vueltas el motor. Sus prestaciones sí permiten viajar con mucha viveza, aunque en general sin el grado de confort acústico de un Clase C.

La suspensión resulta más sencilla en su estructura del eje trasero que la del Clase C, y eso se siente en su conducción, más por lo que a confort y calidad de rodadura se refiere que por eficacia. Firme se amortiguación, muy ágil entre curvas y con una dirección que transmite mucha confianza. Un tacto en general más deportivo que el que podemos encontrar en un Clase C, pero sin el confort en largas distancias de este. Eso sí, cuesta unos 10.000 euros menos.

Mercedes GLE

La segunda generación del GLE llega con profundos cambios, un SUV casi más cerca de considerarse un todoterreno de lujo dada la eficacia que ofrece fuera del asfalto por configuración y multitud de sistemas destinados a ello. Por fuera cambia y evoluciona su diseño, con 4,92 metros de longitud de carrocería y una estética más atractiva y moderna.

Pero donde hay sin duda muchos más cambios es en el interior, con un diseño es completamente distinto al del modelo anterior marcado por el innovador salpicadero con sus dos grandes pantallas digitales contiguas de 12,3 pulgadas que muestran la instrumentación y la información relativa al sistema multimedia MBUX y que pueden configurarse con cuatro estilos distintos; Clásico, Deportivo, Progresivo y Discreto. El manejo del completísimo sistema multimedia se puede realizar mediante los mandos del volante, mediante la pantalla táctil, mediante órdenes de voz o mediante gestos.

En cuanto a motores, tres diésel de cuatro y seis cilindros (GLE 300d, 350d y 400d con 245, 272 y 330 CV) y un gasolina con tecnología de red eléctrica de 48V, un GLE 450 que desarrolla 367 CV y 500 Nm a los que se pueden sumarse brevemente otros 250 Nm de par y 22 CV de potencia mediante la función EQ Boost.

Porsche Cayenne Coupé

Si ya el Cayenne representaba uno de los grandes todo terreno de lujo más deportivos, la nueva versión Coupé da un paso más en este sentido. Ligeramente más largo (13 mm) y más bajo (20 mm), las formas de su zaga ahondan en una imagen mucho más dinámica y deportiva, con un techo que desciende de forma muy pronunciada y que aporta una estética todavía más personal que la del modelo original. Pierde por ello maletero, que queda en 625 litros en las versiones con motor V6 frente a los 770 litros del Cayenne.

Mantiene por dentro el mismo diseño, con los cinco relojes del cuadro de instrumentos y una consola central con multitud de botones y una gran pantalla táctil desde la que se accede a casi cualquier menú. A sus mandos, ligeramente más bajos que en el Cayenne, este inédito Coupé transmite más sensaciones deportivas, algo que corroboramos al poco de iniciar la marcha.

Hay tres versiones disponibles de momento, todas de gasolina: Cayenne Coupé (340 CV, desde 97.000 euros), Cayenne S Coupé (440 CV, desde 115.000 euros) y Cayenne Turbo Coupé (550 CV, desde 169.000 euros). Es entre 6.000 y 8.000 euros más caro que el Cayenne.