Comparativa: Audi A5 TDi frente a Mercedes C250d, dos coupés para disfrutar de la conducción

El mercado español, como el europeo, sigue rendido a la moda SUV, modelos sin duda en general muy prácticos, fáciles de conducir y con los que puedes moverte por todo tipo de trazados e incluso fuera del asfalto. Pero todavía, aunque cada vez menos, quedan conductores para los que por encima de todo el coche es sinónimo de disfrutar al volante, de sentir la velocidad sobre carreteras de todo tipo, cuanto más viradas mejor.

Y en ellas, modelos como el A5 Coupé o el Mercedes Clase C Coupé encajan a la perfección, ofreciendo con sus modernos motores diésel una capacidad dinámica con la que además de disfrutar al volante de sus chasis y de sus elevadas potencias, se convierten en devoradores de kilómetros viajando con altísimo confort, amplia autonomía y velocidades elevadas con suma facilidad. Dos coupés muy diferentes aun así en las sensaciones que transmiten.

Audi A5 Coupé

Diseños al margen, la principal diferencia del A5 frente al Clase C está en su tracción delantera. Ni mejor ni peor, simplemente diferente. El bastidor, similar al del A4, cuenta con una distancia entre ejes algo menor y con menor altura al suelo, casi dos centímetros y medio, enfatizando así la deportividad. El tacto de la dirección es más preciso que el del Clase C, y moverse de curva en curva resulta tremendamente fácil. No es un portento en agilidad cambiando de apoyos, pero sí en precisión de la trazada.

Con 190 CV bajo el capó y asociado a un cambio automático de siete velocidades, el rendimiento que ofrece esta combinación es sin duda de lo más equilibrado. Sólo una cierta lentitud en los primeros instantes, a muy bajo régimen, empañan un conjunto muy brillante. Acelera con menos intensidad que su rival de Mercedes, este algo más potente, pero gana velocidad con mayor suavidad y finura, haciendo la conducción sobre todo muy agradable.

En trazados amplios y con curvas rápidas se mueve con enorme soltura, sumamente preciso en todo momento y a un ritmo mucho más elevado del que sentimos a sus mandos. Y siempre con un grado de sencillez que parece que es él quien nos guía de curva en curva. Y a la hora de viajar, confort por encima de todo, sobre todo en las plazas delanteras. Detrás, como en casi todo coupé, mejor en distancias cortas, aunque ofrece algo más de confort que el Clase C Coupé.

No supera a éste en lo que a consumos se refiere, pero aun así sus cifras son más que satisfactorias. Viajar a alto ritmo en carretera y moverse en cifras ligeramente por encima de los seis litros a los cien kilómetros supone un buen dato para un turismo del peso, dimensiones y potencia de este A5 Coupé, aunque se ve superado por el rendimiento del motor Mercedes.

VERSIÓN: 2.0 TDi S tronic

PRECIO: 45.900 euros

DATOS TÉCNICOS · Motor: 4 cil. en línea Cilindrada: 1.968 cm3 Potencia máx.: 190 CV a 3.800 rpm Par máximo: 400 Nm a 1.750 rpm Tracción: Delantera Caja de cambios: Automática de 7 vel. Dimensiones: 4,67 / 1,85 / 1,37 m Peso: 1.565 kg Depósito de combustible: 40 litros Capacidad del maletero: 465 l.

PRESTACIONES · Vel. máxima: 238 km/h Acel. 0 a 100 km/h.: 7,7 seg Consumo en recorrido de pruebas: 6,3 l/100 km Autonomía en carretera: 634 km.

Mercedes C Coupé

Si hasta hace unos años Mercedes-Benz era sinónimo casi exclusivo de confort y lujo, modelos como este C Coupé, más aun con acabados AMG, han abierto la puerta a clientes que buscan también disfrutar de cierta dosis de deportividad en la conducción. Firme en sus tarados de suspensión, el C250d Coupé hace gala de un comportamiento sobre el asfalto más dinámico que el A5 Coupé.

Más rápido y directo de dirección, claramente más duro de amortiguación y con un motor más enérgico, sorprende lo mucho que se disfruta a sus mandos en carreteras sinuosas. En ellas, se mueve con mayor eficacia que su rival de Audi, pero a cambio renuncia al elevadísimo confort de este a la hora de viajar.

Eso sí, puestos a ello disfruta de una autonomía sin duda excepcional, más de mil kilómetros del tirón fruto de unos consumos todavía más ajustados que los del A5 y de un depósito de combustible más capaz. Un coupé sin duda de mucha personalidad.

VERSIÓN: C250d Coupé

PRECIO: 49.725 euros

DATOS TÉCNICOS · Motor: 4 cil. en línea Cilindrada: 2.143 cm3 Potencia máx.: 204 CV a 3.800 rpm Par máximo: 500 Nm a 1.600 rpm Tracción: Trasera Caja de cambios: Automática de 9 vel. Dimensiones: 4,69 / 1,81 / 1,40 m Peso: 1.645 kg Depósito de combustible: 66 litros Capacidad del maletero: 380 l.

PRESTACIONES · Vel. máxima: 247 km/h Acel. 0 a 100 km/h.: 6,7 seg Consumo en recorrido de pruebas: 5,9 l/100 km Autonomía en carretera: 1.118 km.