BMW X5, Cupra Ateca, Jeep Renegade y Suzuki Vitara: nos subimos a cuatro de los últimos SUV del mercado

De cada diez nuevos coches que se matriculan en España, cuatro son ya del segmento SUV... y creciendo. Una moda que ha llegado y parece que para quedarse mucho tiempo, visto la demanda y el inagotable esfuerzo de las marcas por lanzar nuevos modelos, nuevas versiones o poner rápidamente al día aquellas que ya llevan un cierto tiempo en el mercado.

BMW X5: cuarta generación

Más de dos millones de X5 circulan por las carreteras de todo el mundo, un modelo que abrió para BMW un nuevo segmento y que, en menos de dos décadas, se ha convertido ya en la principal fuente de ingresos de la marca, toda vez que una de cada tres ventas son de la familia X. Y el X5, uno de sus modelos más asentados, estrena ahora su cuarta generación, que se va ya hasta los 4,92 metros de longitud, 2 de anchura y 1,75 de altura, es decir, casi cuatro centímetros más largo, siete más ancho y dos más alto que el modelo anterior. Y como en aquél, puede ofrecer hasta 7 plazas.

A pesar de ser ligeramente más grande por fuera, por dentro mantiene cotas similares al anterior, ofreciendo cinco amplias y cómodas plazas, pues tanto por anchura como por espacio para las piernas las plazas traseras destacan por su habitabilidad. También el volumen del maletero se mantiene en 650 litros, aunque ahora la apertura del portón trasera, dividido en dos partes, pueden accionarse ambas de forma eléctrica, la de mayores dimensiones hacia arriba y la inferior hacia abajo.

Cambia el diseño exterior con dos líneas de equipamiento que afectan a la estética, xLine y M Sport, pero sobre todo, el interior, con nueva configuración de pantallas en el cuadro de instrumentos y en la consola central, táctil y con nuevas funciones vocales para un uso más intuitivo además del mando iDrive. En el amplio equipamiento, un elemento novedoso es el «Asistente de marcha atrás», un sistema que permite recorrer marcha atrás de forma autónoma los últimos 80 metros recorridos asumiendo el control de la dirección.

De momento habrá tres versiones a la venta, una de gasolina y dos diésel. El xDrive40i tiene 340 CV, el xDrive30d 265 y el M50d llega hasta los 400 CV, con precios respectivamente de 72.800, 76.000 y 111.900 euros. Todos, con cambio automático de ocho velocidades. En 2019 llegará el xDrive 45e iPerformance híbrido enchufable con 394 CV y que puede recorrer hasta 80 kilómetris en modo eléctrico.

Las posibilidades para configurar el chasis son muy amplias en el nuevo X5. Hay dos tipos de suspensión, de muelles helicoidales con reglaje estándar o deportivo o neumática con amortiguadores variables, además de dos sistemas de dirección (en las ruedas delanteras o en las cuatro). Como novedad, hay un paquete opcional que mejora las cualidades en campo en las veresiones xDrive 40i y xDrive 30d.

La suspensión neumática permite variar la altura de carrocería en hasta 80 milímetros, la más baja para facilitar el acceso a los ocupantes y la más elevada para mejorar la capacidad para superar obstáculos en el campo. En cualquier caso, el nuevo X5 no he hecho sino mejorar sus cualidades dinámicas en asfalto, y no sólo por su tacto dinámico y efectivo en casi cualquier trazado (sorprende incluso en carreteras estrechas y viradas), sino también por un confort de marcha sin duda de altísima calidad, casi comparable a berlinas Premium por silencio interior y confort de rodadura. Sólo a muy alta velocidad se siente algo más el efecto del viento sobre la carrocería que en aquellas.

Cupra Ateca: el SUV deportivo

La nueva marca deportiva, y también lujosa, de Seat se estrena con el Ateca, un modelo cuyo precio ya lo deja claro, casi 45.000 euros. Eso sí, un alto precio justificado en cifras como los 300 CV de su motor TSi de 2 litros de cilindrada, en la tracción a las cuatro ruedas o en la caja de cambios DSG de siete velocidades. Su velocidad máxima es de 245 km/h y puede acelerar de 0 a 100 km/h en apenas 5,2 segundos. Datos y cifras que le sitúan como uno de los SUV más deportivos del momento y, sin duda, el más potente entre los de su tamaño. Cuenta con un mando desde el que se puede seleccionar seis modos de conducción: Normal, Sport, Individual, Snow, Off-Road y CUPRA.

El equipamiento de serie está compuesto por elementos como el acceso y arranque sin llave, cámaras de visión periférica, cargador inalámbrico para el móvil, sistema multimedia con pantalla táctil de 8 pulgadas, navegador, instrumentación en pantalla configurable, sistema de aparcamiento semiautomático o una suspensión de dureza variable. En opción, frenos delanteros Brembo con discos perforados de 370 mm de diámetro y pinzas de cuatro pistones, o asientos deportivos de tipo baquet.

Hay diversos detalles de aspecto que distinguen al Cupra Ateca del modelo equivalente de Seat, como las llantas de 19 pulgadas de diámetro, las cuatro salidas de escape traseras, molduras específicas en color negro brillante y el diseño de la rejilla de la parrilla delantera, sin duda este último su rasgo más característico.

Jeep Renegade: ciudad, carretera... y mucho campo

Representa justamente todo lo contrario al Cupra Ateca. Si éste último es el rey del asfalto entre los SUV, el Renegade es la opción más campera del segmento, un modelo que por sus dimensiones se mueve muy a gusto en ciudad y con mucha soltura en carretera, donde destaca sobre todo por su confort de marcha. pero, sobre todo, se siente en su salsa cuando sale del asfalto y sale a relucir su faceta off-road, siempre ligada a cualquier Jeep.

No en vano, es el único de su clase que cuenta con dos sistemas de tracción total, el Active Drive y el Active Drive Low, este exclusivo de la versión más potente y que además de tracción total cuenta con un sistema de ayuda al descenso de pendientes y reductora. Dispone también de cuatro programas de conducción off-road, Auto, Snow, Sand y Mud, que varía lan gestión de las ayudas electrónicas, del motor y del cambio para mejorar la capacidad de tracción. Todo, para brillar en campo como ninguno de sus muchos rivales puede hacerlo.

En esta actualización, además de pequeños cambios estéticos y mejoras en el equipamiento, Jeep se ha centrado sobre todo en los motores de gasolina, todos nuevos y sobrealimentados por turbocompresor. Son tres las opciones disponibles, un 1.0 de tres cilindros y 120 CV y dos 1.3 de cuatro cilindros de 150 y 180 CV, este de momento no disponible en España. También hay dos diésel, un 1.6 de 120 CV y un 2.0 de 170 CV, que se combinan con tres cajas de cambios diferentes, manual de 6 velocidades, automática de doble embrague y 6 velocidades y automática de convertidor de par de 9 velocidades.

Los precios, arrancan en 20.500 euros con el motor de gasolina de 120 CV hasta los casi 37.000 euros del diésel de 170 CV con el sistema de tracción total más avanzado.

Suzuki Vitara: el superventas

Ha sido en España uno de los todoterrenos (ahora reconvertido a SUV) más vendidos desde que saliera al mercado hace ya tres décadas. Una evolución que le ha llevado de ser uno de los todo terreno más eficaces en su momento a adaptarse a las exigencias del mercado, un formato SUV pero que sigue manteniendo cierta esencia todo terreno, aunque sin llegar a las capacidades que ofrece el Renegade.

De cara a 2019, se actualiza ahora con cambios no muy profundos que afectan sobre todo al diseño exterior e interior, al equipamiento y, sobre todo, a la gama de motores, que deja ya de contar con versiones diésel. Así, la nueva gama queda compuesta por dos opciones de gasolina, ambas con turbocompresor, un 1.0 de 111 CV y un 1.4 de 140 CV, con tres niveles de equipamiento (GL, GLE y GLX), dos sistemas de tracción (delantera o total) y dos tipos de caja de cambio (manual de cinco o seis marchas o automático, también de cinco o seis velocidades).

Por fuera, destacan los nuevos paragolpes delanteros con embellecedores cromados y la nueva parrilla que refrescan ligeramente la imagen. Por dentro, se ha reforzado la calidad percibida con nuevos plásticos más blandos en el salpicadero y, en las versiones más equipadas, una pantalla a color de 4,2 pulgadas entre las dos esferas del cuadro de instrumentos que ofrece abundante información.

Se han actualizado y mejorado los sistemas de asistencia a la conducción, como el de reconocimiento de señales de tráfico, el de detección de objetos en el ángulo muerto y la alerta de tráfico trasero. Es novedad el asistente por cambio involuntario de carril, la alerta por cambio involuntario de carril y el detector de fatiga.

Una de las señas de identidad del Vitara es su tracción total, que cuenta con tres modos de funcionamiento, Auto, Sport y Snow, y una función que bloquea el reparto de tracción al 50% en cada para mejorar la eficacia el campo sobre terrenos poco adherentes. Uno de los SUV con mejores aptitudes a la hora de moverse en campo, donde sus suaves suspensiones se adaptan bien a las irregularidades del terreno.

En carretera, resulta sobre todo muy confortable y ofrece una fácil y eficaz conducción. No es especialmente ágil pero sí estable en curva a pesar de un balanceo de carrocería que se deja sentir.