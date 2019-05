Audi Q3 y Jaguar E-Pace, probamos dos de los compactos más 'premium' del segmento SUV

Jaguar siempre destacó por el diseño de sus berlinas, pero en los últimos años su foco ha estado puesto principalmente en el segmento SUV, al que ha incorporado hasta tres modelo, siendo el E-Pace el más accesible por precio. Un modelo que llegó marcado por su elegante diseño y su elevada calidad de acabados, que ha hecho reaccionar a muchas marcas que, como Audi en su Q3, ha reforzado su presencia en el segmento de los todocaminos compactos con una nueva generación marcada por un salto cualitativo en todos los aspectos.

Audi Q3

La nueva generación del Q3 ha supuesto un gran salto adelante respecto al modelo anterior que llegó al mercado en 2011, un SUV que ahora crece en dimensiones hasta los 4,49 metros de longitud, casi diez centímetros más que antes, y que luce un diseño que evoluciona con rasgos más deportivos y con mayores opciones de personalización, incluyendo el paquete S line, con paragolpes y molduras que tienen un aspecto más llamativo que las versiones estándar.

Pero el gran avance de las mayores dimensiones afectan al interior, donde el Q3 ha mejorado mucho en su habitabilidad fruto de sus nuevas dimensiones. Más habitable, más confortable y también más dinámico en su conducción, el Q3 es sin duda un SUV ahora más completo. Aunque ya en las plazas delanteras de siente más amplio, es detrás donde más se aprecia su evolución. Con más anchura y espacio para las piernas, tres adultos pueden ahora acomodarse con ciertas garantías, similar en este sentido a lo que ofrece el E-Pace. Además, la banqueta del asiento es regulable longitudinalmente en 15 centímetros, lo que permite disfrutar de más o menos espacio para los ocupantes o en el maletero según las necesidades de cada momento, hasta 675 litros de volumen de carga en el mejor de los casos, cifra sin duda de lo mejor en el segmento.

El diseño del salpicadero es muy similar a los últimos modelos de Audi, así como el manejo de todos los mandos y la pantalla que da acceso a la mayoría de las funciones del vehículo. Aun así, el climatizador mantiene botones físicos que facilitan mucho su manejo en marcha, así como el mando del volumen del equipo de sonido. El sistema multimedia se maneja a través de una pantalla que, en función del nivel de equipamiento, puede ser de 8,8 o de 10,1 pulgadas. El funcionamiento de la de mayor tamaño es muy bueno tanto por rapidez a la hora de ejecutar funciones como por respuesta a las pulsaciones o resolución.

La instrumentación está compuesta por una pantalla a la que Audi denomina «Virtual Cockpit», de 12,3 pulgadas en su versión más completa, que además tiene una forma adicional de presentar la información denominada «deportiva». Muy fácil en su lectura y con un diseño muy atractivo, mejora mucho frente al anterior Q3 y da una mejor apariencia en cuanto a calidad que la del E-Pace.

En marcha, se nota aun más que este Q3 es un modelo completamente nuevo. El tacto de conducción es claramente más dinámico que antes, también más dinámico que el E-Pace, con una dirección más rápida y algo más precisa y unas suspensiones que guían en curva al Q3 con enorme precisión. Muy ágil entre curvas y con mucha estabilidad a muy alto ritmo, la eficacia que exhibe esta segunda generación del Q3 le sitúa entre los modelos más dinámicos del segmento.

Un bastidor mucho más eficaz que aguanta con mucha solvencia los 190 CV del motor diésel, una mecánica que garantiza con sus altísimos valores de par una capacidad de moverse a muy alto ritmo realmente fácil. Con su caja automática de siete velocidades y levas en el volante, te mueves por cualquier tipo de trazado disfrutando de una conducción casi deportiva, más sin duda de la que ofrece el E-Pace, tan confortable o más que el Q3, pero no tan ágil y preciso entre curvas. Un notable alto casi sobresaliente en dinamismo que llega además con unos muy moderados consumos, menos de siete litros a ritmo algo por encima de los 120 km/h que marcan nuestras carreteras.

VERSIÓN: 40 TDI quattro S-tronic

PRECIO: 42.050 euros

DATOS TÉCNICOS · Motor: 4 cil. en línea Cilindrada: 1.968 cm3 Potencia máx.: 190 CV a 3.500 rpm Par máximo: 400 Nm a 1.750 rpm Tracción: Total permanente Caja de cambios: Automática de 7 vel. Dimensiones: 4,48 / 1,85 / 1,58 m Peso: 1.770 kg Depósito de combustible: 63 litros Capacidad del maletero: 530-675 litros

PRESTACIONES · Vel. máxima: 221 km/h Acel. 0 a 100 km/h.: 8,0 Consumo en recorrido de pruebas: 6,6 l/100 km Autonomía en carretera: 954 km.

Jaguar E-Pace

Ligeramente más corto que el Q3 pero más ancho, el E-Pace luce una estética sin duda cien por cien Jaguar, elegante en sus trazos y con un aire que transmite mucha calidad en todos los sentidos. Por dentro se aprecia enseguida por sus ajustes y acabados, aunque el diseño del salpicadero no llega a la brillantez del nuevo Q3 y sus sistemas de información por pantallas digitales. En el E-Pace, también con pantallas para la información, la lectura no es tan fluida y el manejo táctil no muestra la rapidez del sistema de Audi.

Por dimensiones interiores, el confort está más que asegurado, con muy buena anchura en las plazas traseras para acoger a tres adultos con algo más de holgura. Suficiente espacio de piernas y un maletero de amplio volumen pero inferior al Q3 hacen del E-Pace un SUV muy familiar de cara a largos desplazamientos, marcado además por un rodar muy confortable.

Dinámicamente, el E-Pace destaca por un paso por curva seguro y un aplomo en línea recta óptimo. No es en este sentido tan ágil y eficaz como el Q3 cuando buscamos exprimir sus 180 CV de potencia, pero permite mantener un buen ritmo entre curvas, aunque no invita a apurar tanto como en su rival alemán. Sus prestaciones son buenas, aunque la suavidad general que transmite da la sensación que los 180 CV se quedan algo cortos, aunque el cambio automático de 9 de relaciones esté siempre atento a las necesidades de cada momento. Y es que el excesivo peso de más de 1.800 kilos, superior al Q3, es un hándicap para su rendimiento, aunque si no buscas sus límites disfrutas de una conducción muy agradable incluso entretenida a ritmos ya algo elevados.

Un SUV en general más confortable que eficiente en términos de dinamismo, pero que cumple con buena nota si no eres de los que busca disfrutar al máximo al volante. Eso sí, a la hora de viajar, la buena insonorización del interior y un cambio con nueve velocidades y un desarrollo final realmente largo permiten disfrutar de los más largos desplazamientos, con consumos que pueden llegar a ser muy bajos si mantienes la última relación de cambio el máximo tiempo posible en modo manual.

VERSIÓN: D180 AWD Auto

PRECIO: 45.100 euros

DATOS TÉCNICOS · Motor: 4 cil. en línea Cilindrada: 1.999 cm3 Potencia máx.: 180 CV a 4.000 rpm Par máximo: 430 Nm a 1.750 rpm Tracción: Total permanente Caja de cambios: Automática de 9 vel. Dimensiones: 4,39 / 1,98 / 1,65 m Peso: 1.843 kg Depósito de combustible: 56 litros Capacidad del maletero: 577 litros

PRESTACIONES · Vel. máxima: 205 km/h Acel. 0 a 100 km/h.: 9,1 Consumo en recorrido de pruebas: 6,6 l/100 km Autonomía en carretera: 835 km.