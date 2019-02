Nos subimos a las últimas novedades del sector: Audi Q3, Kia Proceed y Toyota Corolla

No hay prácticamente semana en la que no llegue al mercado algún nuevo modelo o versión. Y aunque el SUV sigue siendo el principal foco de atención de casi todos los fabricantes, no todo gira a su alrededor. Así, además de la nueva generación del Audi Q3, Kia ha dado a conocer la versión más práctica de su compacto Ceed y Toyota vuelve a poner en este último segmento al Corolla como relevo del Auris, recuperando así un nombre mítico entre los compactos.

Audi Q3: notable avance

El nuevo Q3 es nuevo en todos los sentidos. La carrocería mide ahora 4,48 metros de longitud, 1,85 de anchura y 1,58 de altura. Es, por tanto, más largo que el modelo precedente (97 mm), ligeramente más ancho (18 mm) y un poco más bajo (sólo 5 mm), con una distancia entre ejes casi ocho centímetros más larga para una clara mejoría en el espacio interior.

Frente al anterior Q3 cambia el diseño sobre todo frontal, tiene un habitáculo claramente más espacioso y un maletero con mayor capacidad con un volumen mínimo es 530 litros que puede llegar hasta los 675 litros con los asientos traseros colocados en su posición más adelantada. Pero además de espacio, el nuevo Q3 puede tener mucho más equipamiento relacionado con la seguridad y ayuda a la conducción, ya sea de serie o en opción.

El diseño del salpicadero del Q3 es similar al de los últimos modelos de la marca, manteniendo para el climatizador y algunas funciones habituales algunos botones físicos que facilitan mucho el manejo en marcha. El sistema multimedia se maneja a través de una pantalla de 8,8 o 10,1 pulgadas de muy buen tacto. La instrumentación está compuesta por el «Virtual Cockpit», que puede ser de dos tamaños, 10,25 pulgadas para la de serie y 12,3 para la opcional, que además tiene una forma adicional de presentar la información denominada «deportiva».

El nuevo bastidor además de aportar mayor confort en el interior por sus dimensiones mejora sensiblemente la calidad de rodadura y el comportamiento en general. El tacto de la dirección es muy preciso, rápido y transmite mucha confianza para moverse a alto ritmo entre curvas, y se siente en general más eficaz y más sencillo en sus reacciones que el anterior Q3. Estrena también motores, destacando el buen hacer del nuevo 1.5 TFSI de 150 CV (cuya denominación es ahora 35 TFSI) en combinación con el cambio S-tronic de 7 velocidades. Muy agradable y silencioso a baja velocidad, estira luego con rapidez y mueve con mucha soltura el Q3 sin llegar a unos consumos muy elevados.

Kia Proceed: más deportivo

Sobre la base del compacto Ceed, Kia lanza una nueva carrocería que viene a ser por concepto algo cercano al CLA Shoting Brake de Mercedes… pero a un precio más asequible. Mide 4,60 metros de longitud, prácticamente lo mismo que el Ceed SW, aunque formas y proporciones son muy diferentes. Y es que el ProCeed tiene un voladizo delantero más largo y una altura de carrocería inferior, casi cinco centímetros más bajo. Y si por delante se nota ese voladizo más pronunciado, detrás sin duda es donde encontramos la verdadera personalidad del nuevo ProCeed, con una luneta claramente más tendida que marca la estética… y la capacidad del maletero. Más amplio que el Ceed berlina pero sin llegar a la capacidad de SW, roza sin embargo los 600 litros, apenas 30 menos que este último.

Por dentro recibe pequeños cambios que modifican su aspecto, con un tapizado del techo de color negro en lugar de gris y molduras de las puertas de metal cepillado. A sus mandos se nota ciertamente amplio y destaca en su postura de conducción un volante con la parte inferior achatada, algo habitual en modelos de cierto corte deportivo como es el caso del ProCeed. Entre los elementos de equipamiento de confort disponibles, están la superficie para la recarga inalámbrica de móviles y los asientos tanto delanteros como traseros calefactados. Si delante destaca por amplitud y notable sensación de calidad, las plazas traseras son un tanto justas, tanto en el espacio para las piernas como la anchura, esta como en mucho modelos ya realmente confortables en este sentido para dos adultos. Algún peaje siempre hay que pagar cuando el diseño supone una de las principales razones de ser.

De lo que no dudamos es de que a sus mandos se disfruta de uno de los Ceed más dinámicos, pues aunque mantiene la estructura de la versión de cinco puertas, Kia ha reforzado la puesta a punto para ofrecer un tacto de conducción más deportivo y eficaz en trazados virados. Cuenta con una suspensión más firme, casi cinco centímetros menos de altura libre al suelo y unas barras estabilizadoras menos rígidas, así como la opción de montar neumáticos Michelin Pilot Sport 4. Todo, para disfrutar de una mayor precisión en conducción rápida, con una versión GT asociada al motor de gasolina de 204 CV y con llantas de 18 pulgadas. Una gama de motores que contempla en gasolina además de este último un 1.0 de 120 CV y un 1.4 de 140 CV. Y en diésel, cada vez con menos oferta, estará disponible un 1.6 de 136 CV.

Toyota Corolla: no al diésel

Toyota lanzó el primer Corolla en 1966 aunque a España no llegó hasta principios de los años ’90, un exitoso modelo que, en 2007, fue sustituido por el Auris y que, ahora, doce años después, recupera su denominación original. 45 millones de Corolla vendidos en todo el mundo es motivo más que suficiente para ello. Así, el compacto de Toyota vuelve a ser el Corolla, un nuevo modelo que, como el Auris, prescinde de motores diésel en un segmento en el que todavía tiene mucho peso este tipo de motores, aunque a la baja en los últimos años. Así, el nuevo Corolla llega con dos versiones híbridas de gasolina, 125H de 122 CV y 180H de 180 CV, ambos con etiqueta ECO de la DGT.

El Corolla se ha desarrollado sobre la misma plataforma del Prius y mide 4,37 metros de longitud y 1,79 m de anchura, 4 centímetros más largo que el Auris, 3 más ancho y con una distancia entre ejes también cuatro centímetros superior. El Corolla 125H tiene un motor eléctrico de 72 CV con batería de iones de litio y otro de gasolina de 98 CV. La versión más potente cuenta con batería de níquel metal hidruro, con un modo de conducción Sport y una caja de cambios automática con seis velocidades prefijadas.

La cuarta generación de este sistema híbrido, ahora con batería de ion-litio en el 125H, ofrece un mejor rendimiento gracias a la mayor potencia del motor eléctrico (72 CV con un par máximo instantáneo de 163 Nm), que se siente en una superior capacidad en las aceleraciones. Pero, sobre todo, se ha conseguido reducir el ruido que generaba el motor en fuertes aceleraciones y que resultaba algo molesto en largos desplazamientos. Autovías y autopistas siguen sin ser el hábitat preferido del Corolla híbrido y no invita a mantener altas velocidades ni por ruido ni por consumos, pero en ciudad y carreteras más de segundo orden sí hacen del Corolla un compacto muy agradable.

Una gama Corolla que ya está disponible en la red de concesionarios de la marca desde 21.850 euros en carrocería 5 puertas, 23.350 euros en la versión familiar Touring Sports y 21.350 euros en el Sedan de cuatro puertas.