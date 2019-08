Sánchez se compromete a "institucionalizar" las reuniones con la sociedad civil si vuelve a ser investido

El presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, se ha comprometido a "institucionalizar" y repetir en Moncloa los encuentros que ha mantenido este verano con representantes de la sociedad civil si vuelve a ser investido presidente.

Según han confirmado a Europa Press asistentes a la reunión que ha mantenido este miércoles con colectivos de discapacidad, mayores, migrantes y del pueblo gitano, entre otros, Sánchez ha asegurado que estos encuentros organizados para conformar un programa de gobierno han sido "gratificantes, ilustrativos y pedagógicos" por escuchar "de primera mano" situaciones y demandas que "no le llegan" a Moncloa.

La reunión, que se ha celebrado esta mañana en el espacio Impact Hub de Madrid y ha durado casi tres horas, estaba centrada en colectivos que sufren discriminación o desigualdad en el trato, y todas las ONG han reclamado a Sánchez y a la vicepresidenta en funciones, Carmen Calvo -también presente en la reunión- una ley genérica contra estas situaciones, un proyecto que "lleva más de diez años de retraso", según estos colectivos.

Reforma del Código Penal

También ha existido consenso en la demanda de reformar el Código Penal contra los discursos de odio, así como que el Estado se dote de estructuras para luchar contra la exclusión, la desigualdad, el trato inadecuado o la discriminación en todos los ámbitos.

Según estas fuentes presentes en el encuentro, Sánchez ha aceptado convertir esa ley de igualdad de trato en una de sus prioridades si logra la investidura, y también se ha comprometido a recuperar el proyecto de ley de protección de menores y a culminar la reforma del artículo 49 de la Constitución sobre los derechos y deberes de las personas con discapacidad, que ya aprobó como anteproyecto el Consejo de Ministros el pasado mes de diciembre.

La lista completa de colectivos invitados a la reunión ha estado integrada por la Asociación Rumiñahi hispano ecuatoriana, la Asociación Movimiento contra la Intolerancia, CERMI, Unión Romaní, Unión Democrática de Pensionistas y Jubilados de España, CEOMA, FAKALI, KAMIRA, European Network of People of African Decent, Instituto de Cultura Gitana, COCEMFE, Fundación Secretariado Gitano, Asociación de Ciudadanos Peruanos ARI-PERÚ, Fundación In Batuta, F. Pilares, SUPPO, HELPAGE, ADEPPU y Asociación Siglo XXI.

Este encuentro ha sido el quinto que organiza esta semana el PSOE tras la reincoporación de Sánchez de sus vacaciones. El lunes, el presidente en funciones se reunión con colectivos de memoria histórica y del ámbito científico y de la investigación. Este martes, fue turno de representantes LGTBI y ONG de cooperación al desarrollo. Esta tarde, Sánchez escuchará las demandas del sector sanitario.