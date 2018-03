Puigdemont deberá comparecer mañana ante el juez

El expresidente catalán Carles Puigdemont, detenido este domingo en Alemania a raíz de una euroorden emitida el pasado viernes por el Tribunal Supremo, deberá comparecer este lunes ante el Tribunal administrativo de Schleswig-Holstein, para "proceder a comprobar su identidad", según han informado fuentes jurídicas.

El abogado belga del expresidente, Paul Bekaert, ha explicado a última hora del domingo que el líder de JxCat le llamó para informarle de que había sido "arrestado" en Alemania tras cruzar la frontera danesa. El letrado ha señalado que ha mantenido una "corta conversación" con Puigdemont, del que asegura "está muy tranquilo, siempre".

Horas después de su detención, el expresidente de la Generalitat fue trasladado al centro penitenciario de Neumünster, en el estado de Schleswig-Holstein, en el norte de Alemania, tras ser detenido por la mañana después de cruzar la frontera desde Dinamarca.

Carles Puigdemont, huido de España hace casi cinco meses, fue detenido este domingo, a las 11.19 horas por la policía de Alemania cuando acababa de cruzar la frontera de este país procedente de Dinamarca, en un arresto coordinado con el CNI y la policía española en aplicación de una euroorden emitida por el juez Pablo Llarena.

Fue interceptado en Kiel, capital de Schleswig-Holstein, cerca de la autopista A7, después de que cruzara en coche la frontera desde Dinamarca con la intención de regresar a Bélgica. Puigdemont volvía a su residencia en la localidad belga de Waterloo desde Finlandia, país al que había viajado para impartir una conferencia en la universidad de Helsinki y donde le sorprendió la euroorden que el juez activó el pasado viernes para detenerlo a él y a los exconsellers que se marcharon de España.

A última hora del domingo, el diario alemán local 'Kiel Nachrichten', en base a fuentes cercanas a la Justicia alemana, informaba de que Puigdemont sopesa la posibilidad de presentar una solicitud de asilo en el país germano. "En el caso de que lo haga, la solicitud de asilo deberá ser analizada por la Oficina Federal de Migración, como cualquier otra solicitud", declaró un portavoz del Ministerio de Interior regional.

Sin embargo, las posibilidades de que sea aprobada son escasas. "La prosecución penal, es decir, la ejecución de una orden de detención europea prima sobre un proceso de asilo", indicó el portavoz.

Desde España, su abogado nacional, Jaume Alonso-Cuevillas, aseguraba este domingo que el expresidente catalán era "perfectamente consciente" de los riesgos que asumía al viajar por Europa para "internacionalizar el conflicto" de Cataluña, aunque ha advertido de que su extradición de Alemania no es "inevitable".

Cuevillas indicó que el proceso de extradición en Alemania "no será muy diferente" del que se inició en Bélgica hasta que el juez del Tribunal Supremo retiró la euroorden de detención y extradición a España, que reactivó el pasado viernes. Una de las claves para la defensa de Puigdemont será, según Cuevillas, demostrar ante la justicia alemana que el expresidente catalán no tendría en España las garantías de un juicio justo.

Los ojos de la justicia están puestos también sobre el resto de soberanistas huidos de las autoridades españolas. Es el caso de Antoni Comín, fugado a Bélgica y procesado por rebelión y malversación; Marta Rovira, huida a Bélgica y procesada por rebelión; Lluis Puig, también huido a Bélgica y procesado por desobediencia y malversación; Anna Gabriel, en Suiza y sobre la que pesa una orden de arresto nacional por desobediencia; y Clara Ponsatí, ahora en Escocia y procesada por rebelión y malversación.

En este último caso, el de la exconsejera de Enseñanza Clara Ponsatí, las autoridades escocesas ya se han puesto en contacto con sus abogados y después de haber recibido la euroorden de arresto contra ella. La propia policía escocesa ha informado de su petición a través de Twitter.

We can confirm that we are in possession of a European arrest warrant for Clara Ponsati. We have made a number of enquiries to try to trace her and have now been contacted by her solicitor, who is making arrangements for Ms Ponsati to hand herself into police.