Madrid estalla contra Ábalos por el reparto de mascarillas en el transporte público

El consejero de Transportes, Movilidad e Infraestructuras, Ángel Garrido, ha pedido este sábado al ministro de este área, José Luis Ábalos, que explique cómo van a repartir mascarillas en las estaciones de Metro y Cercanías este lunes y martes, medida anunciada este viernes por el Ministerio de Sanidad, que ha recomendado el uso de estos dispositivos en los medios colectivos.

En una carta dirigida a Ábalos, a la que ha tenido acceso Europa Press, Garrido ha reprochado que este reparto se haya decidido de forma unilateral y que "ni siquiera haya sido comunicado y consultado con persona alguna de la Consejería o de Metro".

Así, Garrido ha puesto el foco en que esta actuación puede provocar un "efecto llamada" y una repercusión en los patrones de movimiento y la planificación de la oferta de medios colectivos.

"Además de las ubicaciones y el horario del reparto de dichas mascarillas, necesitaríamos conocer el número de mascarillas que se ha previsto repartir y las características de las mismas, especialmente en sus propiedades de reutilización por los usuarios", prosigue el consejero en la carta, en la que también pide que se aclare si este reparto será dentro o fuera de las estaciones, si se ampliará a más días o si se llevará también a otros medios que no sean Metro y Cercanías.

Cuentas pendientes

En esta línea, también ha solicitado información sobre si este reparto se va a hacer también a los trabajadores del suburbano y otros trabajadores de medios públicos de transportes. "Le recuerdo que el Ministerio todavía tiene pendientes de entrega a esta Consejería 37.950 mascarillas", ha apunta Garrido.

El consejero de Transportes también se ha mostrado preocupado por el "efecto llamada" que pueda provocar el reparto, teniendo en cuenta el desabastecimiento de EPIs entre la población; al respecto ha preguntado si se ha coordinado un dispositivo con Delegación del Gobierno para prevenir aglomeraciones y que se mantenga la distancia de seguridad.

"Precisamos, en cualquier caso, conocer en detalle las medidas que se adoptarán y de no existir, obviamente solicitamos que se adopten dichas medidas con carácter inmediato", ha expuesto Garrido, quien entiende que es "imprescindible" que el Ejecutivo central garantice el abastecimiento de mascarillas al recomendar su uso "generalizado" en medios colectivos de transporte. Por último, Garrido ha instado a Ábalos a "retomar la comunicación fluida" que se había mantenido entre ambas adminsitraciones.

Almeida duda que haya mascarillas para todos

Por su parte, el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha puesto en duda este sábado que el lunes, el día que se vuelve a poner en marcha la actividad económica, haya mascarillas suficientes para todas las personas que se desplacen en transporte público en la capital.

"Me parece complicado que las haya. El volumen de personas que transporta Madrid es alto; en época anterior a la hibernación, solo la EMT (Empresa Municipal de Transportes) transportaba 180.000 personas. Quiero creer al ministro, quiero pensar que será así, pero hasta que no lo vea, no lo creo", ha expuesto en una entrevista con Onda Cero.

El Gobierno afirma que repartirá 10 millones de mascarillas

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha anunciado este sábado en rueda de prensa telemática que serán los agentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, las policías locales, las municipales y los miembros de Protección Civil los que repartirán a partir del próximo lunes las mascarillas cuyo uso es recomendable para los ciudadanos que no tengan más remedio que salir a la calle para ir a trabajar y tengan que hacerlo en transporte público. En total se repartirán 10 millones de mascarillas.

Así lo ha apuntado el ministro del Interior tras la intervención de su compañero de Sanidad, Salvador Illa, sobre las circunstancias que rodearán la vuelta a la actividad el próximo lunes de los trabajadores de aquellos servicios no esenciales.

Serán también los agentes -que se movilizarán junto a los interinos, según el ministro- los que vigilen que entre los ciudadanos que utilicen el transporte público cumplen con la distancia de seguridad que recomiendan las autoridades necesarias.