Unas zapatillas con los colores del Lidl causan tanto furor que ya se revenden a 500 euros.

Hay muchos productos de Lidl que causan furor cada vez que salen a la venta como ocurre con Monsieur Cuisine Plus y Connect, las 'Thermomix low cost' de la cadena alemana o la ropa de bebés o de nieve. Sin embargo, una nueva línea textil ha desatado la locura: zapatillas y ropa con los colores corporativos de la marca.

Entre los productos que ha sacado a la venta están camisetas blancas con un logo gigante de la marca a un precio de 3,99 euros, calcetines blancos también con su logotipo, a 0,99 euros, chanclas con las letras de Lidl, a 3,99 también y zapatillas de deporte con los colores azul, amarillo y rojo, característicos de la cadena de supermercados, a 12,99 euros.

La colección de Lidl estaba disponible en países de Europa como Finlandia, Países Bajos, Alemania o Bélgica y ha sido un éxito total. Se ha agotado en los establecimientos en los que se vendía e incluso ya hay reventa de los productos a un precio muy por encima de su coste inicial. Por ejemplo unas zapatillas deportivas compradas por 13 euros, ya se han puesto a la venta de 50 a 500 euros en Ebay Alemania.

También podemos encontrarlas a 111 euros como se ve en este anuncio en Wallapop España después de que una persona las haya comprado en Alemania y las venda a estrenar. "Nuevos sin estrenar. Envío muy seguro desde Alemania. También tengo calcetines y chanclas. Pague con PayPal si es posible", se lee en el anuncio. En el Wallapop de Finlandia se pueden encontrar a un precio más elevado, de 300 euros.

Después de tan buena acogida, Lidl tiene previsto vender sus productos corporativos en otros países. Se espera que llegue a Irlanda próximamente y en España podríamos disponer de ellos en invierno.

Después de ver las colas que se hacen en España para comprar muchos de sus artículos y de que incluso la página web de la tienda online se cae ante la masiva entrada de clientes cuando sale un producto esperado, seguro que en nuestro país también causa sensación.

Meanwhile in Finland, Lidl started selling Lidl-themed trainers for €15 today. People were queuing up before stores opened and they sold out in minutes. Now they're all over tori (Finnish gumtree): pic.twitter.com/7x7zQNAVxy