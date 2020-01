El sorprendente vídeo de una niña correteando por una cornisa a más de 20 metros de altura

Uno ve las imágenes y no puede dar crédito de que la escena no haya acabado en una catástrofe después de ver durante 18 segundos a una niña de 7 años corriendo y saltando por una cornisa de la cuarta planta de un edificio, a más de 20 metros de altura.

La Policía Local de Adeje (Tenerife) ha abierto una investigación para intentar esclarecer las circunstancias por las que la niña caminó a sus anchas por la cornisa y determinar las responsabilidades que tienen los familiares de la menor. Afortunadamente, la niña no sufrió ningún daño.

This is absolutely terrifying to watch. Apparently recorded in Tenerife... I always try to book ground floor rooms when on hols with the kids.. you can see why pic.twitter.com/Vxlps0aoYJ