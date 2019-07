El vídeo viral del embajador de Panamá que glosa los éxitos de España

Una conversación informal del embajador de Panamá en España, Milton C. Herníquez, se ha vuelto viral en las últimas horas. El diplomático y exministro del país centroamericano comenta con sus interlocutores los motivos que deberían llevar a los españoles a sentirse orgullosos de serlo.

"Ustedes tienen, la obra de Cervantes; de Calderón de la Barca; de Lópe de Vega; de Rojas; todas que son de naturaleza universal", elogia mientras recuerda la obra pictórica de Velázquez, Goya o el Greco, "que no era español, pero pintaba aquí". "Todos contribuyentes del arte universal", apostilla.

"El calendario que usa el mundo es Made in Spain" y "ustedes no se jactan de eso tampoco", añade refiriéndose a Fray Luis de León, que estuvo a la cabeza del equipo que sentó las bases del calendario gregoriano. Asimismo, pone en valor una "capacidad administrativa muy portentosa", por la extensión del imperio "desde Alaska hasta la Patagonia, de Italia a Filipinas".

Queridos amigos, este vídeo es de una conversación entre amigos que no tenía la intención de ser difundido, pero no objetamos que se haga, https://t.co/NkW1i6dVgh como quiera que ha estado circulando, me han pedido que agregue lo que decía al inicio así que aquí va: pic.twitter.com/YiaQaJXtxH