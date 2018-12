Los 5 peligros a los que se enfrentan los hombres que ven mucho porno, según la ciencia

Si estás leyendo esto lo más probable es que seas hombre y que consumas mucho porno. Si es así, has de tener en cuenta que tu onanismo puede tener efectos secundarios fatales. Y no, no tiene nada que ver con lo que estás pensando: ni tu miembro viril ni tu mano corren peligro, pero sí aspectos relacionados con tu calidad de vida, tanto a corto como a largo plazo.

En los últimos años se ha relacionado estrechamente el consumo de vídeos X con ciertas actitudes machistas y con el fracaso en el amor.

Pero veamos con detalle qué dicen los expertos sobre el tema. Estos son los cinco peligros a los que se enfrentan los varones fans de la industria de contenidos para adultos:

Alyssa Bischmann y Chrissy Richardson, psicólogas en la Universidad de Nebraska, presentaron su estudio acerca del porno en la convención anual de la Asociación Americana de Psicología de 2018.

La investigación, que contó con 330 hombres de entre 17 y 54 años, concluyó que los hombres que habían consumido muchos vídeos para adultos desde muy temprana edad, más tarde mostraban actitudes machistas y de dominación hacia las mujeres.

"Encontramos que, cuanto más joven era un hombre la primera vez que vio pornografía, más probable era que quisiera controlar a las mujeres", aseguró Bischmann.

La citada investigación descubrió además que cuanto más mayor accede un hombre a la pornografía, más probable es que tenga comportamientos promiscuos en el futuro.

Un estudio realizado por la Universidad de Oklahoma, y publicado en la revista 'Sexuality & Culture', sugiere que los hombres jóvenes que ven una cantidad excesiva de pornografía tienen menos probabilidades de casarse. Es decir, de acabar solteros. (Aunque quizá esto sea motivo de celebración para muchos y no algo negativo).

Los autores, Samuel L. Perry y Kyle C. Longest descubrieron que los hombres que consumen mucha pornografía "tienen menos probabilidades de estar casados" que los espectadores moderados de este material explícito.

Algo que no sucede en las mujeres: "El uso de pornografía femenina, sin embargo, no estaba relacionado estadísticamente con su probabilidad de contraer matrimonio".

A los riesgos personales se suman los tecnológicos. La empresa de seguridad china 360 Netlab ha descubierto que muchas páginas web porno tienen un código que utiliza la energía del ordenador del visitante para minar criptodivisas sin que el usuario lo sepa.

Para descubrirlo, los expertos utilizaron una herramienta llamada DNSMon, y con ella rastrearon las relaciones entre los nombres de dominio en internet. ¿Resultado? 241 de las 100.000 principales web por tráfico contienen códigos que usan el 'hardware' de los internautas para realizar cálculos que generan criptomonedas. Y de estos sitios, el 49% era de contenido pornográfico.

La empresa compartió en Twitter algunas de estas web porno maliciosas, a las que se accede con tan solo buscar "porno" en Google:

240 out of Alexa top 10w websites have web mining code embedded on their homepage on Feb/02. see photo for a snip, ;) pic.twitter.com/WD2U5wFW75