Iglesias vuelve con un discurso radical y otras noticias que tienes que leer

Iglesias vuelve con un discurso radical y autocrítica: "Hemos dado vergüenza"

Pablo Iglesias ha vuelto después de casi cuatro meses de permiso de paternidad. La organización hizo unas previsiones de un acto multitudinario. La plaza delante del Museo Reina Sofía se ha ido llenando de militantes y votantes provenientes de todas las Comunidades. “Sí se puede”, cantan los asistentes al evento. Con Iglesias y la plana mayor de Podemos, también se encuentra Juan Carlos Monedero. "¿Quién decía que Podemos estaba muerto?", ha afirmado la dirigente Noelia Vera, antes de la intervención de Iglesias.

Vuelcan miles de lazos amarillos ante el Palau de la Generalitat para protestar contra Torra

El grupo indepedentista "Els Segadors del Maresme" ha volcado este sábado en la plaza de Sant Jaume, frente al Palau de la Generalitat, una decena de sacas con miles de lazos amarillos que han ido retirando en diferentes poblaciones catalanas. Integrantes de este grupo, todos vestidos con monos blancos, con la cara tapada con mascarillas y con gafas de sol, han ido vaciando una por una todas las bolsas que llevaban dejando la imagen de una plaza parcialmente inundada por miles de trozos de plástico amarillo.

Cientos de miles de británicos marchan por un segundo referéndum sobre el 'brexit'

Cientos de miles de personas salieron este sábado a las calles de Londres para reclamar la celebración de un segundo referéndum del brexiten una manifestación convocada por la plataforma cívica "People's Vote". Según los organizadores la marcha, que ha discurrido bajo el lema "Put it to the people march" ("Ponlo en manos de la gente", en referencia a la decisión sobre el brexit), ha congregado a más de un millón de personas en el centro de la capital británica.