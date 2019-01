Últimas noticias de hoy, martes 29 de enero: última hora de la huelga de taxis, el caso Julen o la 'trampa' de Iglesias a Errejón

La actualidad de este martes, 29 de enero de 2019 sigue estando copada, en buena parte, por la huelga de taxis que vive Madrid desde comienzos de la semana pasada. Además, las investigaciones en torno al caso Julen, el niño de dos años que murió tras caer en un pozo en la localidad malagueña de Totalán, siguen su curso.

La última hora también pasa por la 'trampa' que Pablo Iglesias ha tendido a Íñigo Errejón de cara a las elecciones municipales y autonómicas que España celebrará el próximo 26 de mayo. Además, la actualidad también pasa por la Tasa Google o el conocido como profe Ortega, preparador físico del Atlético de Madrid que esta mañana se encontraba detenido por un supuesto caso de violencia machista.

Última hora de la huelga de taxis

“Fracaso total del taxi”, inicia un mensaje viral que está corriendo como la pólvora entre los representantes del sector. “Con generales como estos acabaremos en el río Manzanares”, detalla este comunicado que demuestra la división que existe de manera interna entre los taxistas madrileños.

El mensaje que comparten varios portavoces del sector en Madrid reivindica que “las organizaciones representativas del taxi está en manos de cuatro radicales” y que están llevando al sector a “una situación sin precedentes en la historia del taxi.

Tras nueve días de de huelga, este comunicado detalla que lo único que se ha conseguido es “la pérdida de miles de euros para todos los taxistas, la opinión pública en contra de nosotros, los medios de comunicación dando estopa al taxi día y noche, las VTCs haciendo cada vez más servicios”.

El guardia civil que rescató a Julen recuerda la desesperación vivida cuando surgieron problemas

Nicolás Rando, el guardia civil que rescató el cuerpo de Julen, el niño de que murió al caer a un profundo pozo en Totalán (Málaga), ha recordado la desesperación vivida al surgir problemas en la operación de rescate. Uno de esos problema fue como al probar la cápsula para bajar por el túnel vertical perforado, que "a 30 metros o treinta y pico se quedó parada"

"Dices 'qué pasa, qué pasa; otro problema más'", relata "Nico" -experimentado en rescates de montaña- en una entrevista con Efe donde confiesa que -en sus 22 años de experiencia con cientos de actuaciones a sus espaldas- es la situación más complicada a la que se ha enfrentado.

"Te ves impotente al ver que pasan los días y las cosas que se están utilizando al final fallan, porque nunca se ha hecho una succión a tanta profundidad, nunca se ha hecho un pozo vertical con esas dimensiones a tanta profundidad, son cosas que se nos escapan", ha destacado y añade: "quieres hacer, pero tienes que esperar".

La Guardia Civil denunciará a los responsables de la construcción del pozo en el que cayó Julen

Es prioridad establecer las causas de la "trágica" muerte de Julen. Estas fueron las palabras del ministerio de Interior, Fernando Grande-Marlaska, tras el rescate del cuerpo sin vida del pequeño que el pasado 13 de enero, cayó en un pozo de la localidad malagueña de Totalán.

Ahora, en medio de la investigación en la que se trata de esclarecer los hechos exactos que se cobraron la vida de Julen. La Guardia Civil ha confirmado al diario El Mundo, que denunciará a los responsables de la construcción del pozo, así como las obras posteriores que movieron la piedra que usó el pocero Antonio Sánchez para tapar al agujero en el que se cayó Julen y el dueño de la finca.

Iglesias cambia de táctica y tiende la mano a Errejón para que sea él quien la rechace

Podemos no recula ni rectifica con respecto a Íñigo Errejón. Simplemente intenta que la retórica conciliadora y las apelaciones al “diálogo” del pasado lunes se conviertan en dardos contra el ex número dos de Podemos. La portavoz, Irene Montero, recalcó que su partido quiere “tender puentes”, pero también habló de “condiciones” para lograr esa “unidad”, que consisten en que el ex secretario de Análisis Estratégico renuncie a su asiento en la cúpula de la formación. En caso contrario, advirtió, será difícil acercar posturas.

Esta propuesta ubica a Errejón en una difícil tesitura. Deberá decidir si salir de Podemos y avanzar en el diálogo para sumarse a una plataforma de izquierdas liderada por el partido de Pablo Iglesias, o si mantener el pulso y verse acusado de fraccionamiento. De esta manera, la hoja de ruta de Iglesias no sufre ningún cambio, aunque la retórica sea más conciliadora. "Quieren ganar el relato”, afirma un dirigente.

La Tasa Google restará al PIB español 620 millones de euros

El impuesto digital, también llamado Tasa Google, tiene al sector tecnológico español revolucionado. Según un informe publicado por la consultora PwC junto a AMETIC y ADIGital, el impacto que tendrá en el PIB será de entre 586 y 662 millones de euros.

La cifra supone un 0,05% del total del PIB (Producto Interior Bruto Español) español. No es, según los datos del informe, un impacto demasiado significativo.

"Las empresas usuarias de servicios digitales experimentarán una perdida de su beneficio de en torno 540 y 562 millones de euros, por el incremento de los costes y la caída de la ventas", reza el informe.

En libertad y sin fianza el 'Profe Ortega', preparador físico del Atlético de Madrid

El preparador físico del Atlético de Madrid, Óscar Ortega, conocido como el 'Profe Ortega', ha sido puesto en libertad sin medidas cautelares por la magistrada del Juzgado número 7 de Majadahonda (Madrid), según han confirmado fuentes jurídicas.

La juez especializada en violencia de género ha dejado en libertad sin fianza y sin medida cautelar alguna al preparador físico del Atlético de Madrid.

Tras tomar declaración al detenido y a la supuesta víctima, la magistrada se ha inhibido en favor del Juzgado especializado en Violencia Sobre la Mujer de Móstoles, partido judicial en el que reside la mujer y, por tanto, competente en el asunto.