Últimas noticias de hoy, jueves 21 de febrero: las elecciones generales, la huelga en Cataluña o el juicio del procés

Las últimas noticias de hoy, jueves, 21 de febrero se centran en las elecciones generales, la huelga en Cataluña o el juicio del procés. En este sentido, Ciudadanos se ha llevado parte de los focos de hoy, después de conocer que Inés Arrimadas podría dar el salto a la política nacional.

Además, en noticias de economía, se ha aprobado in extremis la ley hipotecaria, mientras que Telefónica ya ha puesto en marcha sus planes para evitar el impacto del Brexit. En otro orden de cosas, la Justicia ha absuelto a los seis acusados en el caso de los espías.

Rivera abre las puertas del Congreso a Arrimadas

Albert Rivera ha abierto de par en par las puertas del Congreso de los Diputados a Inés Arrimadas y ha dejado entrever que ella misma decidirá si forma parte de las listas de Ciudadanos para las próximas elecciones generales del 28-A.

"Inés Arrimadas es la mujer más importante, más valiente y más preparada de la política española y precisamente por eso ha ganado las elecciones en Cataluña y está haciendo una magnífica labor", ha dicho Rivera este jueves en Málaga.

El líder de Ciudadanos ha precisado que la decisión de concurrir o no a las elecciones es individual y por lo tanto de la propia Arrimadas, tal y como ha adelantado Vozpópuli. Rivera no ha puesto impedimento, freno o matiz alguno al salto de su portavoz en Cataluña a la política nacional.

Santi Vila declara en una nueva sesión del Juicio del procés

El exconseller de Empresa de la Generalitat hasta un día antes de la declaración unilateral de independencia, Santi Vila, ha ejercido su papel de verso suelto del 'procés' y ha desplegado un discurso muy crítico con sus compañeros de banquillo.

Ha admitido que de haber sabido las consecuencias habrían actuado de otra manera y ha llegado a decir que todos podrían haber sido más responsables. En el marco de su interrogatorio, Vila ha desvelado las negociaciones contrarreloj que el mismo, en nombre de la Generalitat, mantuvo con el Gobierno de Mariano Rajoy y ha lamentado que no fueron capaces de crear un clima de confianza suficiente para evitar el "despropósito".

Así ha ido la huelga general en Cataluña

Los CDR se han encontrado con un pobre respaldo en la huelga de este jueves. Con llamadas a "echar fuera a las fuerzas de ocupación" y en protesta al "juicio farsa", los CDR apenas han congregado a medio millar de personas en Gerona, y a unos pocos miles en Barcelona.

Tal es la situación de normalidad, exceptuando los cortes de carretera que han provocado fuertes retenciones debido a la quema de neumáticos en algunos tramos, que la inmensa mayoría de comercios del centro de Barcelona han abierto sus puertas. En otros puntos de la región, como en Gerona, los piquetes han obligado a cerrar las persianas en grandes centros comerciales, cuyas fachadas han sido pintadas con palabras como "traidores" o referencias a Vox y a la "injusticia" española.

Rodrigo Rato podría ser procesado

El titular del Juzgado de Instrucción número 31 de Madrid, Antonio Serrano-Arnal, considera que en la investigación sobre la publicidad de Bankia por la que está imputado el exvicepresidente del Gobierno Rodrigo Rato hay suficientes indicios para acusarle, según el auto de 20 de febrero.

En concreto, se trata de la pieza separada del 'caso Rato' denominada 'Zenith-Públicis' y en la que se investiga el dinero que cobró el expresidente de Bankia de la publicidad de la entidad financiera durante la fusión y salida a Bolsa, según consta en el auto, que especifica que la comisión percibida fue de 2 millones de euros.

Asimismo, el juez dirige la causa contra Teresa Arellano, la secretaria de Rodrigo Rato, como la supuesta responsable de la adjudicación de la publicidad a las empresas Zenith y Públicis.

Últimas noticias sobre Telefónica

Telefónica ha reconocido este jueves que ha puesto en marcha diferentes planes de contingencia para tratar de minimizar el efecto del brexit en su negocio. Su consejero delegado, Ángel Vilá, ha incidido en que se barajan distintas opciones para evitar que la cadena de suministro y los expatriados se vean afectados, así como para gestionar las tarifas de roaming que volverían a aplicarse con un Reino Unido fuera de la UE.

Telefónica cuenta en este país con O2, uno de sus principales negocios europeos. En 2015, la Comisión Europea paralizó su venta a Hutchison y, entonces, la multinacional española inició un cambio de estrategia para tratar de revalorizar el negocio. En 2017, invirtió 600 millones de euros en infraestructura 5G.

La Justicia absuelve a los seis acusados en el 'caso espías' del PP

La Sección Quinta de la Audiencia Provincial de Madrid ha declarado como no culpables a los seis acusados de malversación de fondos en el conocido como 'caso espías', donde se dilucidaba el espionaje que sufrieron varios altos cargos del Partido Popular durante la etapa de Esperanza Aguirre al frente de la formación.

Los hechos investigados ocurrieron en 2008. Justo en medio de la guerra de poder en las entrañas del Partido Popular tras la derrota de Mariano Rajoy en las elecciones generales de aquel año.

Abroncan a Errejón tras un acto

Acusan a Íñigo Errejón de traidor, y no entre las filas de Podemos, que ya eludió referirse a él en esos términos. Las críticas proceden de un grupo de jóvenes de Frente Obrero, vinculado a la extrema izquierda, que interpelaron al candidato de Ahora Madrid a la Comunidad a su salida del Espacio Asociativo UVA en el barrio madrileño de Hortaleza tras un acto de campaña.

"Sois unos traidores", le espetaron -extendiendo la acusación a todo Podemos-, al considerar que el partido no ha hecho nada para solucionar los problemas de la clase trabajadora. "Os dedicáis a poner parches a un sistema que no se puede parchear, no vais a la raíz del problema y habéis dejado a los trabajadores tirados", le dijeron.

