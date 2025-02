Adiós a comprar estos tres perfumes: ni en pintura

Si hay un influencer por excelencia en perfumes, ese es Andrés Croxatto o también conocido como 'Andrés Perfume Man'. El influencer es conocido por su contenido sobre perfumes en redes y por ser la persona de referencia en el sector. Los amantes de los fragancias acuden a su canal para ver sus opiniones sobre los principales lanzamientos del mercado así como recomendaciones muy útiles para el día a día. Su legión "pectacular" de seguidores, término con el suelen bromear sus seguidores, es una de las más grandes que existe en redes sociales.

Andrés tiene algo muy claro y es qué perfumes no deberías comprar e invertir dinero ahora mismo. Así, en uno de sus últimos vídeos llamado "3 perfumes para no comprar", el creador de contenido sugiere a sus seguidores que se olviden de comprar alguno de estas tres fragancias.

Los tres perfumes que nunca compraría Andres Croxatto

'Andrés Perfume Man' comienza hablando en su vídeo sobre tres perfumes de hombre que no compraría actualmente. El primero de ellos que no recomienda es el clásico de los años 90, 'Jean Paul Gaultier Le Male'. "Este olor se está quedando un poco o, bueno, bastante pasado de moda". El segundo que no recomienda sería 'Carolina Herrera Bad Boy Eau de Toilette', ya que para el influencer de los perfumes, "el olor que encuentras aquí, está presente en muchos otros perfumes del mercado, no resulta nada original y es un olor un poquito plano". Por último, tampoco recomienda comprar el último de Acqua Di Gio como es el 'Giorgio Armani Acqua Di Gio Eau de Parfum'.

Estas son las opiniones del mejor influencer de perfumes del mundo. Si tienes en casa algunos de estos tres perfumes, ya puedes ir buscándoles reemplazo.