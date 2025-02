Tratamientos fraudulentos: tres claves que deben hacerte desconfiar según la OCU

La Organización de Consumidores y Usuarios -OCU- advierte del peligro de ser víctima de medicamentos y tratamientos fraudulentos. Son muchas las enfermedades que aún no tienen cura establecida, y los hay que intentan hacer negocio con ello. Así, la OCU da ciertas recomendaciones para no caer en este tipo de estafas, aunque es importante destacar la vulnerabilidad de los pacientes y enfermos que se encuentran en estas situaciones, muchas veces en busca de una solución a la desesperada o la aparición de un milagro.

Pero además de hablar de enfermedades graves que no tienen cura, esto puede ocurrir en situaciones no necesariamente tan graves. Comprobar la seguridad de los medicamentos es imprescindible. Tal y como informa la organización, en España todos ellos deben ser "previamente autorizados por el organismo regulador en materia de medicamentos", en este caso, la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios -AEMPS-. Así, todo tratamiento que no haya recibido el visto bueno de la agencia no es apto para su consumo.

Consultar si el medicamento ha sido autorizado por los profesionales es sencillo: basta con acudir al Centro de Información Online de Medicamentos de la AEMPS -CIMA- para comprobarlo. En el caso de no estar en su base de datos, habrá que desartar de inmediato consumir este producto. Pero la OCU va un paso más allá: cómo saber si una sustancia medicinal está en fase de investigación.

Medicamentos en fase de investigación

Cuando un paciente o enfermo tiene un mal pronóstico, es frecuente acudir a medicamentos en fase de investigación. Son tratamientos que aún no han sido aprobados, pero que dan esperanza y una oportunidad a aquellos que sufren una enfermedad que no tiene cura. Pero bajo este pretexto, también es posible encontrar falsos profesionales que falsean este tipo de situaciones. Para identificar si un medicamento se encuentra realmente en fase de investigación, esta debe estar incluida dentro de un ensayo clínico.

En la Unión Europea es obligatorio que todo ensayo clínico sea notificado y aprobado previamente. Así, en España el encargado de hacerlo es la AEMPS, y para consultarlos es necesario acudir a los datos del Sistema de Información de Ensayos Clínicos de la UE -CTIS-. Mientras, los pacientes podrán beneficiarse de los medicamentos en fase de investigación participando en un ensayo clínico o por "uso compasivo". Esto último ocurre cuando el paciente no puede participar en el ensayo y no tiene otro tratamiento alternativo.

Las tres claves para desconfiar

A pesar de tener una gran necesidad de encontrar un tratamiento o solución efectiva, hay tres señales que nunca se deben olvidar a la hora de decantarse por el consumo de un medicamento. En estos casos es muy importante recordar algo: el daño puede ser mayor al decantarse por un medicamento erróneo, y en el mejor de los casos, los cambios y mejoras pueden ser nulas. Así, la OCU habla de tres señales que deben hacer desconfiar del tratamiento y son un claro indicativo de poca o nula fiabilidad:

El medicamento no está autorizado por el Registro General de centros, servicios y establecimientos sanitarios. No hay información sobre el tratamiento: autorización, nombre, laboratorio farmacéutico, prospecto o ficha técnica del medicamento o registro del ensayo clínico en caso de serlo. Acude a las autoridades en caso de sospechar que sea un fraude.

La Organización de Consumidores y Usuarios afirma que, ante cualquier sospecha, es necesario "denunciarlo a la Consejería de Sanidad de tu Comunidad Autónoma para que lo investigue". Además, aclara que no todos los centros pueden realizar ensayos clínicos, tan solo aquellos recogidos en el Registro Español de estudios clínicos y en el Sistema de Información de Ensayos Clínicos de la UE.