Señales de que caes mal en tu trabajo: tus compañeros te odian y no lo sabes

¿Crees que caes mal a tus compañeros del trabajo? ¿Odias a alguien y no sabes si se nota? ¿Te aburres en la oficina y has decidido hacer clic para pasar el rato? Sea como fuere, este artículo te va a gustar y te va a dar tema de conversación mientras te tomas el tercer café del día con tus... ¿amigos?

Saber de quién te puedes fiar en tu segunda casa es vital si quieres sobrevivir en la empresa y seguir pagando el alquiler. En el trabajo vuelan los cuchillos porque hay mucha gente mediocre que se siente amenazada, y es bueno que los veas venir o, al menos, que identifiques al 'agresor'.

En la mayoría de los casos sabes a quién le caes mal y quién te está haciendo la cama, pero muchas veces no. Por eso, es mejor que sepas qué señales sutiles te ayudan a identificar a los que solo buscan tu desgracia en la compañía.

Atento, estos son los 11 signos que evidencian que caes mal en tu trabajo y no lo sabes:

1) Tu instinto te lo dice

Lo que pasa por tu cabeza no siempre es real, pero si eres una persona intuitiva e inteligente sentirás ese rechazo de lejos. Confía en tus sentimientos. Si no esa persona no te ha dicho nada grave pero percibes que no te soporta, suele ser así.

Muchas veces, inconscientemente, interpretamos el lenguaje no verbal de los que nos rodean. De ahí viene "la intuición" de la que tanto hablamos. Lo que te dice el individuo con el que compartes techo ocho horas al día no concuerda con sus gestos. Solo los más expertos son capaces de 'manipular' su exterior para que no se note lo que sienten de verdad. (Si te interesa el tema, te recomendamos este libro).

2) No te miran a los ojos

Es difícil mirar a alguien directamente a los ojos cuando no te gusta o no lo respetas. Si notas que tus colegas evitan el contacto visual mientras hablan contigo, entonces ten claro que están hablando mal de ti a tus espaldas. "Temen que puedas detectar su hostilidad, por eso no te miran a la cara", asegura la experta en relaciones laborales Lynn Taylor a 'Business Insider'.

3) Nunca sonríen cuando estás cerca

No estamos hablando de que tengan un mal día o de que sean secos, sino de que a ti, precisamente, nunca te sonríen. Y cuando lo hacen es de forma falsa e irónica. Además, los que te odian por encima de todo hacen un esfuerzo visible en agradar a todos menos a ti, con el fin de hacerte sentir mal como si estuvierais en el colegio. Pasa.

4) Te contestan con monosílabos

A todo lo que digas te responden con un "sí", "no", "tal vez", "jeje", "ok" y etcétera. Si es a la cara, lo hacen sin mirarte. Si es por email, no se cortan y lo ponen tal cual como si las teclas les ardiesen.

5) Te dejan fuera de las 'coñas'

En toda oficina que se precie hay momentos de 'cañas' y quedadas fuera del trabajo. Normalmente, la gente suele tener un grupo de WhatsApp a través del que quedan, o si la fecha es más destacada hacen un hilo de emails... en el que no sueles estar.

Si te dejan fuera de estos 'afterworks' ten claro que al menos una persona del grupo ha hecho todo lo posible para que no asistas.

6) Alimentan rumores que te atañen

Este es un comportamiento infantil y poco profesional, pero ocurre en todos los trabajos. Los compañeros a los que no caes bien aprovechan cualquier rumor para hacerlo más grande y propagarlo cual virus y dañar tu reputación. También pueden inventárselo, o aprovechar cualquier mínimo error para sacarlo a relucir siempre que puedan. Ándate con ojo que esta gente se siente tan amenazada en su puesto que no les queda otra que ir echando mierda del resto.

7) Asumen poder no autorizado

"Si a alguien le caes mal aprovechará la mínima oportunidad para hacer de jefes contigo", detalla Taylor. Son los típicos que se creen con derecho a opinar de tu trabajo o te asignan tareas que no les competen. Contesta con educación y si la cosa va a más informa inmediatamente a tu superior directo, en el caso de que lo tengas.

8) Te hacen el vacío

Las 'ratas de oficina' las típicas personas que cuando entras y dices "buenos días", ni siquiera te miran y hacen como que no estás. Cuidado con estos mediocres, que suelen ser muy malas pécoras.

9) Nunca te preguntan por tu vida personal

Si nota que tus colegas hablan entre ellos acerca de sus hijos, parejas o hobbies pero nunca te meten en sus conversaciones o te preguntan, ten claro que no eres santo de su devoción.

10) Te animan a buscar otro trabajo

"Estás sobrecapacitado para este puesto", "te mereces más" o "mira que súper oferta me ha llegado a LinkedIn" son señales claras de que te quieren fuera de ahí, y cuanto antes mejor. Si empiezan a llenarte la cabeza de pájaros y a decir que serías mucho "más feliz" en otro trabajo, cuidado.

11) No se fían de ti

Por último, una de las señales más claras de que caes mal: a cualquier pregunta que haces te responden con un "¿por qué?". Les planteas una duda sobre cualquier aspecto del trabajo e inmediatamente se ponen a la defensiva es porque algo turbio piensan de ti.

"Si te preguntan excesivamente sobre tus motivos relacionados con cualquier tema, pueden estar intentando sabotear tu carrera", apunta Taylor.

Si caes mal pues problema suyo, lector. Pero eso sí: ándate con ojo, que hay gente muy mala y con el trabajo no se juega.