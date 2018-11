Andrew Lincoln (Rick Grimes) seguirá protagonizando 'The Walking Dead' en tres películas

The Walking Dead ya se ha despedido del que ha sido su protagonista durante nueve años. Rick Grimes (Andrew Lincoln) ha dicho adiós en el quinto capítulo de la novena temporada que se ha emitido este pasado domingo.

Está por ver cuál es el camino que sigue ahora la ficción apocalíptica de la AMC que se queda sin uno de sus personajes más icónicos. Aunque, eso sí, no está todo perdido para los seguidores de The Walking Dead, en general, ni de Rick, en particular.

Y es que, según ha desvelado el medio especializadoThe Hollywood Reporter, a la relación entre The Walking Dead y Rick Grimes todavía le queda mucho camino por recorrer. Porque Andrew Lincoln seguirá dando vida al popular sheriff en tres películas que se emitirán en la pequeña pantalla.

"Hay más historias que contar y las contaremos", así lo ha asegurado el director de la serie, Scott M. Gimple, a la publicación estadounidense, en la que asegura, además, que ya se encuentra escribiendo el primero de los largometrajes que "aún está sin título".

"La historia de Rick continúa"

Tampoco está determinada ni la fecha de emisión, ni los lugares donde se rodarán las películas. Lo que sí parece más claro es que serán tres filmes que se emitirán a lo largo de los próximos diez años.

"La historia de Rick continuará en las películas", espeta Gimple, quien también asegura que "en este momento, estamos trabajando en tres, pero hay flexibilidad en eso. Vamos a profundizar en el pasado y veremos los personajes antiguos, así como nuevas situaciones".

La primera cinta de The Walking Dead con Rick Grimes como protagonista comenzará a rodarse durante el próximo año.