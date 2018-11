¿Qué significa soñar con que te toque la Lotería de Navidad?

Cada vez va quedando menos para la Lotería de Navidad. En juego hay más de 2.000 millones de euros que se reparten entre todos los premios.

La proximidad del sorteo extraordinario se traduce también en largas colas en las administraciones, el anuncio de la Lotería y un largo etcétera que hace que sea normal, durante estas fechas, escuchar o ver algo relacionado con ello en más de una ocasión, a lo largo del día.

No es de extrañar que con esta batería de promoción, se sueñe en alguna ocasión que nos toca la Lotería de Navidad. Pero, lamentablemente, no se trata una fantasía premonitoria, sino que, según varias interpretaciones, tiene más que ver con preocupaciones de nuestra vida personal o laboral. Eso sí, recordar que estas predicciones no están sujetas a ninguna base científica.

Si sueñas que te toca la Lotería que has compartido con, por ejemplo, tus amigos, quizá sea porque estás deseando pasar tiempo junto a ellos, ya sea de fiesta o compartiendo momentos durante las festividades navideñas.

Si sueñas que no te ha tocado la Lotería, según diversas interpretaciones coinciden en que puedes estar decepcionado o frustrado, ya sea por problemas en la vida laboral o personal.

Los números en los sueños

En Italia existe un libro antiguo que tiene una enorme fama, fue impreso en Milán en 1604 y su nombre es La Borsa dÓro, ossia La Nuova Cabala aperta ai Giucatori del Lotto con le piú ampie spiegazioni di Sogni.

Este tomo es conocido por relacionar cada sueño con un número. Algo que ha sido considerado como fuente de indicios para buscar un decimo para la Lotería de Navidad.

La lista, pues, es la siguiente: