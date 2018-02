Muere Enrique Castro 'Quini', exfutbolista de Barça, Sporting y la Selección Española

Enrique Castro 'Quini' ha fallecido este martes tras sufrir a última hora de la tarde una crisis coronaria. Según informa la Cadena Cope, el exfutbolista se sintió indispuesto mientras paseaba cerca de su casa. Ha muerto con 68 años.

Futbolista de Futbol Club Barcelona, Sporting de Gijón y de la Selección Española, Quini se hizo conocido en toda España cuando fue secuestrado por unos delincuentes comunes. Ocurrió el 1 de marzo de 1981, cuando después después de finalizado un encuentro ante el Hércules C. F. que el conjunto catalán venció por 6-0 y en el que Quini marcó dos goles, fue secuestrado por dos individuos que lo encañonaron con una pistola y se lo llevaron en su propio coche, iniciando un calvario de veinticinco días para el jugador y para sus compañeros de equipo que llegaron a plantearse la decisión de no jugar hasta la liberación de Quini y a los que el acontecimiento conmocionó hasta el grado de sumar sólo un punto durante los cuatro encuentros en los que el jugador estuvo ausente. Su liberación infundió de ánimo a un equipo que ganó la Copa del Rey, en la que Quini también fue máximo goleador con once tantos, según indica Wikipedia.

Recuerdo de Mariano Rajoy

El presidente del Gobierno español, Mariano Rajoy, ha lamentado el fallecimiento del exfutbolista tras sufrir un infarto y consideró que su recuerdo "perdurará entre los amantes del deporte".

"Mi sentido pésame a la familia y amigos de Enrique Castro, Quini, histórico jugador, leyenda del deporte. Su recuerdo perdurará entre los amantes del deporte", resumió Rajoy en su cuenta oficial de Twitter.

