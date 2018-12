Signos de cáncer en el hombre que suelen pasar inadvertidos

El cáncer en los hombres suele pasar desapercibido, ya que sus signos suelen confundirse con otras enfermedades menos graves. Aunque no hay que ser hipocondriaco ni dejarnos llevar por el alarmismo, lo mejor es que seamos previsores. La información siempre es poder, y en temas de salud más aún.

Además, debemos tener presente que el cáncer en una enfermedad que cada año se cobra más víctimas. Sin ir más lejos, los casos diagnosticados en España superan actualmente con creces las estimaciones previstas para el año 2020. El 2015, según el último informe de la Sociedad Española de Oncología Médica (SEOM), se registraron 247.771 nuevos casos, lo que sobrepasa las mil previsiones del organismo.

Ojo, esto solo es un artículo orientativo e informativo. Lo suyo es, lector, que si percibes alguna de estas señales con asiduidad y crees que es preocupante, acudas a tu médico lo antes posible. Siempre es mejor prevenir que curar, y en el caso del cáncer más aún, pues cuando antes se identifique, más pronto se podrá empezar a combatirlo.

1) Fatiga persistente

Todos tenemos días de poca energía, días que nos cuesta salir de la cama, que nos levantamos ya cansados. Sin embargo, si te sientes agotado todos los días durante más de un mes, o experimentas dificultad para respirar cuando antes no te ocurría, deberías consular al médico. "La mayoría de las veces no es cáncer, pero mejor hazte un chequeo, porque nunca se sabe", asegura el doctor Wender, recoge 'Reader's Digest'. La leucemia y el linfoma suelen causar fatiga persistente.

2) Dolores de cabeza

Si no eres propenso a sufrir migrañas y nunca tienes dolores de cabeza, pero de pronto te encuentras tomando ibuprofeno casi a diario, cuidado: podría tratarse de un tumor cerebral, que causa 'dolor de cabeza' al presionar los nervios.

3) Dificultad al orinar

Si últimamente sientes que te cuesta orinar, o tienes el problema contrario, podría significar que sufres cáncer. No obstante, puede que se trate de otra afección menos grave. Si el problema sigue durante unas semanas, acude al médico sin dudarlo.

4) Cambios en los testículos

Así como las mujeres deben estar familiarizadas con el aspecto y el tacto de sus senos, los hombres deben prestar atención a sus testículos. Si notas cambios en el tamaño (en uno o ambos), si los percibes hinchados o muy pesados, o si crees que hay un bulto, podrías tener cáncer testicular, que es el más común en hombres jóvenes y de mediana edad.

5) Cambios notables en la piel

Los hombres mayores de 50 años tienen aproximadamente el doble de probabilidades que las mujeres de desarrollar y morir de cáncer de piel, según la Skin Cancer Foundation. ¿Por qué? Un estudio realizado por el National Sun Protection Advisory Council reveló que los hombres pasan más tiempo al sol que las mujeres, y que tienen menos probabilidades de usar protector solar.

Los hombres, además, también menos vello en el cuero cabelludo y las orejas, dos áreas donde tienden a desarrollar cáncer. A todo ello se suma que ellos suelen visitar con menos frecuencia al médico, por lo que es posible que las señales de cáncer de piel pasen desapercibidas.

Rich Wender, director de control de cáncer de la American Cancer Society, asegura que "muchas personas piensan que las pecas, los lunares o zonas de piel más oscuras son normales. Pero si notas que un lunar se oscurece, se agranda o se eleva, acude a revisarlo".

6) Llagas o dolor en la boca

Una llaga que sane rápido probablemente no sea motivo de preocupación, ni tampoco un dolor de muelas que desaparezca después de una visita al dentista. Pero si tienes llagas que no se curan, dolor que no se va, manchas blancas o rojas en las encías o la lengua, o cualquier hinchazón o entumecimiento de la mandíbula, podría ser un signo de algunos cánceres de boca.

Los hombres que fuman o mastican tabaco tienen un mayor riesgo de desarrollar este tipo de cáncer de boca. Ante el cualquier síntoma preocupante, acude al médico.

7) Tos crónica

Una tos que dura tres semanas o más, y que no es causado por un resfriado o ninguna alergia, podría ser un síntoma temprano de cáncer de pulmón. La leucemia también puede causar síntomas similares a la bronquitis. Si es diferente a tu tos normal y si persiste, o si toses un poco de sangre, es significativo.

8) Sangre en tus heces

Podría ser causado por hemorroides o por algo benigno, pero también podría ser un síntoma de cáncer de colon. Aunque el chequeo suele comenzar a los 50 años, cabe recalcar que están apareciendo muchos casos en adultos jóvenes, por lo que es importante consultar a un médico si observas algo sospechoso. La sangre no suele ser buena señal.

9) Dolor de estómago o náuseas

Aunque tener dolor de estómago, estreñimiento o náuseas es bastante común, hay que acudir al especialista si los signos persisten o aumentan su frecuencia. Podría ser algo tan común como una úlcera, pero también podría indicar que padeces leucemia o cáncer esofágico, hepático, pancreático o colorrectal.

10) Fiebre frecuente

Si normalmente estás sano pero notas que cae mucho enfermo, o tienes fiebre con más frecuencia de lo normal, podría ser un signo temprano de leucemia. Este cáncer hace que el cuerpo produzca glóbulos blancos anormales, lo que debilita las capacidades de lucha del organismo contra las infecciones del cuerpo.

Recuerda, lector, que esto es orientativo. No te obsesiones, pero si percibes alguno de estos síntomas, acude al médico sin dudarlo.