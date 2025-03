Sanitas alerta del peligro de las redes sociales en los tratamientos estéticos bucodentales

Nos encontamos en el momento más álgido de la era digital. Las redes sociales han transformado la percepción de cualquier tipo de contendo e información y la estética dental no se podría quedar ajena a este suceso. Recientemente se están popularizando el hecho de que influencers recomienden y muestren los tratamientos estéticos que se hacen, como por ejemplo las carillas dentales. Según el estudio de Sanitas ‘La salud bucodental en la era digital: ¿dónde buscamos información y qué nos preocupa?’, el 62,5% de los pacientes ha tomado decisiones sobre su salud bucodental influenciado por contenido en Internet, y un 47% confía en la información compartida por influencers en redes sociales.

"Las carillas dentales son finas láminas de porcelana o resina compuesta que se adhieren a la parte frontal del diente para mejorar su apariencia. Se utilizan para mejorar la estética de los dientes como el color y la forma, así como cerrar pequeños espacios entre los dientes, dándoles una forma más equilibrada y simétrica. Aunque su popularidad ha crecido debido a su difusión en redes sociales, su colocación debe estar basada en una evaluación odontológica completa que garantice la viabilidad del tratamiento y evite posibles complicaciones", ha señalado Michelle Pawly, odontóloga del departamento Asistencial, Innovación y Calidad Clínica de Sanitas Dental.

Los riesgos de estos comportamientos

En este sentido, el estudio de Sanitas también destaca que el 79,2% de los españoles consulta contenidos sobre salud bucodental en redes sociales e Internet, con un interés particular en la estética dental. De hecho, en TikTok, el 90,3% de las búsquedas relacionadas con salud oral están vinculadas a la estética. Esta tendencia puede llevar a la generalización de tratamientos sin considerar los riesgos asociados.

"Un uso inapropiado de las carillas puede provocar sensibilidad dental, inflamación gingival y fracturas en el material restaurador, lo que compromete la salud bucodental a largo plazo"

La odontóloga de Sanitas Dental señala, desde una perspectiva odontológica, que "la colocación de carillas implica la reducción parcial del esmalte dental, lo que supone una alteración irreversible de la estructura dental" y también que "un uso inapropiado de las carillas puede provocar sensibilidad dental, inflamación gingival y fracturas en el material restaurador, lo que compromete la salud bucodental a largo plazo".

Ya me he hecho este tratamiento, ¿y ahora qué?

Para las personas que ya se han sometido a este tratamiento, Sanitas recuerda que es clave seguir ciertos cuidados para garantizar la durabilidad de las carillas y mantener una sonrisa saludable:

● Mantener una buena higiene oral: cepillarse los dientes al menos dos veces al día con una pasta dentífrica poco abrasiva y usar hilo dental diariamente para eliminar restos de comida y placa bacteriana. Además, es recomendable utilizar un enjuague bucal sin alcohol para proteger las encías y prevenir inflamaciones.

● Evitar alimentos y bebidas que manchan: sustancias como café, té, vino tinto y alimentos con colorantes pueden alterar el tono de las carillas de composite con el tiempo. Si se consumen, es aconsejable enjuagar la boca con agua inmediatamente después.

● Protección ante el bruxismo: rechinar los dientes por la noche puede ejercer una presión excesiva sobre las carillas, provocando su desgaste prematuro o fractura. En este contexto, es importante consultar con el odontólogo sobre el uso de una férula de descarga.

● No usar los dientes como herramienta: evitar hábitos como morder bolígrafos, abrir envases con los dientes o masticar hielo, ya que pueden generar fracturas en las carillas o incluso provocar su desprendimiento. También se recomienda no masticar alimentos extremadamente duros, como frutos secos sin pelar o caramelos.

● Acudir a revisiones periódicas: es esencial visitar al odontólogo al menos dos veces al año para comprobar el estado de las carillas, asegurarse de que no haya problemas en la estructura dental subyacente y realizar limpiezas profesionales que ayuden a prolongar su durabilidad. Las carillas de composite pueden necesitar de un pulido profesional que ayude a conservar su brillo y color natural.

Con estos consejos, la aseguradora médica trata de coincienciar de que no todo lo que vemos en redes sociales es fiable, más si cabe cuando se refiere a temas de salud que, a largo plazo, pueden convertirse en perjudiciales.