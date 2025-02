La condena que deberá afrontar Ryanair: una victoria para los viajeros

El crecimiento de la compañía Ryanair ha ido en aumento en los últimos años. Su aparición suponía el inicio del auge de las aerolíneas ‘lowcost’, que prometían ofrecer viajes a un menor precio, más asequibles y accesibles para todos los bolsillos. Así, el negocio supuso todo un éxito: el pasado 2024, la aerolínea transportó a un total de 197,2 millones de pasajeros. Pero el auge de la empresa y su éxito ha hecho que la normativa cambie con el paso del tiempo, creando malestar entre sus usuarios.

En el ojo de la polémica se encuentra, desde hace ya varios años, el equipaje de mano permitido en la cabina. Hasta entonces las restricciones no eran tales, pero ahora la política de la empresa hace virales -y frecuentes- vídeos de los usuarios vistiéndose con varias capas de ropa para evitar llevar más peso del permitido en cabina.

Aún así, es importante que como usuario quede claro qué está permitido y qué no como forma de autoprotección. Esto es lo que hizo una pareja que volaba con la compañía, y que posteriormente interponía una denuncia tras un comportamiento abusivo. Ahora Ryanair deberá indemnizar a los viajeros tras la condena de un juzgado en Valencia.

Ryanair, condenado por conducta abusiva

El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 5 de Alzira, en Valencia, ha condenado a la aerolínea Ryanair a devolver los 139,98 euros cobrados a una pareja por llevar equipaje de mano -de menos de 10 kilos-, un servicio que debe estar incluido con la compra del billete. Así, la sentencia recoge que la cuantía se divide de la siguiente manera: 91,89 euros cobrados en el trayecto Alicante-Lodz, en Polonia, y 48 euros de vuelta más los correspondientes intereses legales.

A pesar de la lucha por parte de la compañía para evitar el desenlace, el juez ha sido claro: el equipaje de mano es un “elemento indispensable de transporte de los pasajeros”, por lo que “no puede ser objeto de un suplemento de precio, siempre y cuando dicho equipaje responda a las exigencias razonables relativas a su peso y dimensiones y cumpla con los requisitos de seguridad aplicables". Por todo ello, “la aerolínea no puede cobrar un suplemento adicional por la llevanza de dicho equipaje, salvo que se justificara que no responde a dichas exigencias razonables, lo que no ha ocurrido”.

Normativa y derechos de los usuarios

Está claro que la normativa establecida es cuestionada por muchos. A pesar de ello, es necesario cumplirla, siempre sin olvidar que las conductas abusivas son denunciables. Como clientes y usuarios, es importante tener muy presentes los derechos a la hora de viajar. Entre ellos se encuentra recibir información en caso de retraso o cancelación de vuelos e interponer la correspondiente reclamación. Para ello, es posible hacerlo de forma presencial o mediante su página web. Además, la aerolínea dispone de 14 días para responder al usuario.

Finalmente, también es necesario destacar la política de equipaje de la aerolínea. Actualmente, Ryanair informa en su página web sobre las posibilidades ofrecidas: tan solo es gratuito introducir una pequeña bolsa que quepa bajo el asiento, de unas dimensiones de 40 x 20 x 25 centímetros. Así, maletas de cabina de hasta 10 kilos de peso supondrán un suplemento en función del vuelo y el plan elegido. Lo mismo ocurre con el equipaje facturado, que puede pesar como máximo 20 kilos.