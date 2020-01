El PP sospecha que el avión de Delcy Rodríguez está involucrado en las "rutas del oro venezolano"

Siguen llegando las reacciones de la oposición a las informaciones que vinculan al recién estrenado Ejecutivo con el Gobierno de Nicolás Maduro. En este caso es el Partido Popular el que ha ido un paso más allá, y ha pedido explicaciones al actual Gobierno liderado por Pedro Sánchez sobre una supuesta relación del avión con matrícula TC-AKE, en el que el ministro de Fomento mantuvo una reunión con la vicepresidente de Venezuela, Delcy Rodríguez, con las llamadas “rutas del oro venezolano”.

Estas rutas, que partirían de Caracas con destino a Turquía para después distribuir el oro y los activos resultantes entre Rusia, Jordania, Islas Seychelles y los Emiratos Árabes, servirían de "lavado de activos, tráfico irregular de oro, y transporte de altos funcionarios del gobierno bolivariano incluidos en la lista de The Office of Foreign Assets Control (OFAC), dependiente del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos".

Por ello, los populares han remitido un escrito al Congreso en el que piden respuestas del Gobierno sobre la ruta, el motivo del vuelo, viajeros a bordo, autorizaciones y permisos con los que cuenta el avión. Además, reclama explicaciones acerca de por qué "no se puso la información en su poder a disposición de la judicatura y de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado".

Reacciones de la oposición

La reacciones del Partido Popular y Ciudadanos a las noticias adelantadas por Vozpópuli este jueves sobre las reuniones del ministro de Transportes y número dos del PSOE, José Luis Ábalos, con la vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, y con el ministro de Turismo, Félix Plasencia, no se hicieron esperar. Los populares fueron los primeros en pedir la comparecencia urgente tanto de Ábalos como de la ministra de Exteriores, Arancha Gónzalez Laya, en el Congreso para que den explicaciones sobre lo sucedido.

Posteriormente, Vox y Ciudadanos también reclamaron explicaciones al Ejecutivo acerca de las reuniones del ministro Ábalos con miembros del Gobierno venezolano y sobre por qué Pedro Sánchez se niega a reunirse con Juan Guaidó, presidente encargado de Venezuela, una tarea que el Gobierno de España delega en González Laya. "Vamos a ir hasta las últimas consecuencias", avisó José Ignacio Echániz, portavoz adjunto del PP en el Congreso. "Implica un ataque a las normas españolas y a las normas que España ha aprobado dentro de la propia Unión Europea.

El incumplimiento de estas normas supondría un flagrante ataque a las normas de la UE y por tanto, el PP, como principal grupo de la oposición, va a pedir hasta el último extremo las responsabilidades que emanan de este caso", ha añadido. Además, Echaniz añadió que "Pablo Casado participará en todos los actos que se convoquen el próximo sábado con la presencia del presidente Guaidó" para "respaldar la libertad y los derechos humanos en un país hermano como Venezuela, que está sufriendo en estos momentos las consecuencias de un régimen dictatorial que impide la vida y el bienestar de los ciudadanos".

Encuentro en el avión

Ábalos mantuvo el pasado lunes un encuentro de carácter secreto con un representante del régimen de Nicolás Maduro, concretamente el ministro de Turismo, Félix Plasencia. Posteriormente, se reunió con Delcy Rodríguez, según ha podido saber Vozpópuli de tres fuentes diferentes. Este segundo encuentro, que ha sido negado por el Ministerio de Transportes a preguntas de Vozpópuli, se desarrolló en el interior de la aeronave que llevó a a la vicepresidenta venezolana de Caracas a Madrid. Este periódico ha tenido acceso a los detalles del registro de vuelo y a la escala técnica que protagonizó la Delcy Rodríguez en Barajas a partir de fuentes policiales y de Fomento.