RTVE se disculpa por un tuit ofensivo contra la princesa Leonor

Rosa María Mateo, administradora única provisional de la Corporación RTVE, ha pedido disculpas por la difusión a través de la plataforma PLAYZ de un "tuit inadmisible sobre la primera comparecencia de la Princesa de Asturias".

Mateo asegura que "siente profundamente" la difusión de este tuit en PLAYZ, una plataforma digital de contenidos audiovisuales interactivos y transmedia de RTVE.

En el tuit hay una montaje de vídeo en el que, en un primer momento, se ve a la princesa Leonor leyendo la Constitución y, a continuación, una imagen del expresidente de Estados Unidos, Barack Obama, tirando un micrófono al suelo.

En un comunicado, Rosa María Mateo ha expresado sus disculpas por "la interpretación a que puede conducir su visión" y ha lamentado que "desgraciadamente, muchos usuarios de las redes sociales, entre los que también puede haber profesionales, no son conscientes del daño que se puede cometer a través de ellas".

Tras asegurar que siente un profundo respeto por la libertad de expresión, Mateo subraya que "de igual manera un medio de comunicación tiene que respetar a su vez a las instituciones y a la sociedad en la que desarrolla su trabajo".

Ante la imagen difundida, PLAYZ ha manifestado por su parte que ese tuit no ha tenido ninguna intención de ofender ni ridiculizar.

Según la plataforma, "muy al contrario el “mic drop” (dejar caer el micrófono) es un gesto que en el lenguaje digital actual expresa que alguien acaba de tener una gran intervención", por lo que pide disculpas si se ha interpretado como algo ofensivo.

Quizá no has entendido este tuit, no tiene ninguna intención de ofender ni ridiculizar. Al contrario, el ‘mic drop’ es un gesto que en el lenguaje digital actual expresa que alguien acaba de tener una gran intervención. Si se ha interpretado como algo ofensivo pedimos disculpas.