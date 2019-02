La caza de brujas de Risto Mejide a Arcadi Espada en el 'Chester' en 7 momentos clave

Este domingo se emitió la polémica entrevista de Risto Mejide a Arcadi Espada en el programa 'Chester', de Cuatro. El encuentro lleva dando que hablar varios meses, pues se filtró que el presentador había expulsado a su invitado del plató. Y pudimos ver en la emisión que así fue.

Una caza de brujas contra Arcadi

Sorprende que Risto tratase tan bien a su primera invitada del programa del domingo, Alaska, y tan mal de principio a fin a Arcadi. A la cantante solo le sacaron temas de conversación amables y positivos y le llevaron a una fan, que hizo quedar aún mejor si cabe a la vocalista de Fangoria.

Al periodista, en cambio, le obligaron a encararse con dos personas que no le proferían ningún respeto, y le llovieron las 'tortas' desde el comienzo de la entrevista, que fue una encerrona en toda regla.

A continuación, los 7 momentos clave del programa:

1) Presentación partidaria

La presentación del invitado contó con una voz en off locutada por Risto que decía lo siguiente: "Hay cosas que merecen ser desenmascaradas y lo de hoy, más que un perfil, es un autoretrato. Aquí llega la entrevista que no debería haberse producido. Ingenuo de mí, sigo creyendo que todo el mundo merece un "Chester", pero parece que no es así. Lo de hoy más que un perfil es un autorretrato. Juzguen ustedes mismos". Muy imparcial no suena, la verdad.

2) Le llama "trampero"

Nada más comenzar la entrevista, Risto le dijo a su invitado que era "un gran trampero" y un "polemista", ya que le "gusta tender trampas a los demás".

Espada se defendió de las acusaciones alegando que solo es "una persona que ve las cosas con los ojos propios". Negó, asimismo, que fuese un "polemista", como lo definió el presentador: "No lo soy. El incorrecto profesional se convierte en un correcto previsible".

3) El tema del despido

"Tú antes dabas clases en la universidad. Te despidieron, ¿verdad?", preguntó Risto con tono burlón y disfrutando del momento.

Arcadi contestó que "el ambiente moral empeoró mucho" y que lo echaron tras 18 años dando clases de Periodismo en la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona.

4) Sus polémicas más sonadas

Arcadi es famoso, en parte, porque sus declaraciones suelen generar bastante polémica. Le pusieron vídeos de sus disputas más sonadas en televisión, como cuando dijo que no simpatizaba con el movimiento feminista ni que "se victimizaran las mujeres", o cuando defendió el "derecho a la intimidad" de los jóvenes condenados por el caso de La Manada, alegando que si ponían vídeos que no dejaban en buen lugar a los chicos "por qué no se hacía también con la víctima".

El periodista, tras ver los vídeos, dijo que no se retractaba de nada: "Todo lo que digo es razonable y espero que cualquier persona razonable también lo crea".

"Yo lo que veo es un polemista", le respondió Risto con desdén. "En este vídeo lo que yo veo, como profesional de la comunicación, es que tú eres un polemista, alguien contratado para llevar la contraria", añadió el presentador.

5) Careo con Lidia Falcón

El programa invitó a Lidia Falcón, precursora del partido feminista, con la que Arcadi ya había tenido varios encontronazos. Sus posturas con respecto a la mujer y el movimiento feminista son totalmente opuestas y, obviamente, no llegaron a ningún acuerdo.

Ella le tiró varios dardos al invitado y cuando éste quiso hacer lo mismo Risto le reprendió por "hablarle a Falcón con tono de superioridad". El periodista intentó defenderse cuando la activista le dijo que "estaba a sueldo de los maltratadores".

Falcón también le pidió a Arcadi que "pensase antes de escribir". Un descalificativo que contestó así: "Usted no ha leído ni una sola línea de lo que yo he escrito". A pesar de que la contestación fue educada, el presentador volvió a reprenderle y le dijo que "hablase con respeto" a la invitada.

6) Padre de niño con Síndrome de Down

Después, le sacaron el tema de una opinión que escribió Arcadi en El Mundo acerca de los niños con Síndrome de Down. El periodista piensa que el sistema público de salud no debería hacerse cargo del tratamiento a estos niños enfermos, sino que tendrían que ser los propios padres los responsables por haber decidido tenerlo.

Arcadi se reafirmó en lo que escribió y Risto estalló: "Me hierve la sangre con esa animalada que estás diciendo". "Pues que no te hierva tanto", contestó el invitado.

La 'caza de brujas' continuó cuando dieron paso a Rafael, el padre de un niño con Síndrome de Down. El hombre, muy emocionado y a punto de llorar, narraba, con música emotiva de fondo e imágenes del pequeño en la pantalla, que "los niños con Síndrome de Down no sufren, solo lo hacen cuando usted les humilla".

7) Expulsión

Después de escuchar a Rafael, el invitado pidió turno de palabra. "Ahora podré responder, ¿no?", dijo Arcadi. "Si le hablas con respeto, sí. Pero siempre y cuando no le faltes el respeto", contestó Risto. Estas palabras sentaron muy mal al periodista, que espetó: "Si das por hecho que puedo faltar al respeto a alguien creo que esta entrevista debería acabar ya".

Tras un minuto, y después de que, erróneamente, el invitado se quejara de que el equipo del 'Chester' había transcrito mal su artículo, cuando no era así, finalmente fue Risto el que decidió finalizar el encuentro: "Ha llegado el momento de terminar esta entrevista".

Arcadi dijo que le parecía estupendo y se levantó del sofá. Antes de marcharse se giró hacia Risto y le espetó, señalándolo con el dedo: "Que sepas que el tramposo eres tú".

Y hasta aquí dio de sí la entrevista. No defendemos a Arcadi, y tampoco a Risto, pero es innegable que el programa fue una 'trampa' en toda regla hacia el periodista, pues se le intentó desprestigiar desde el minuto cero hasta el final de la misma.

¿Qué opinas de todo esto? Puedes ver el programa completo aquí.